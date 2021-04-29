Акция «Диктант Победы» состоится сегодня в 18:00. Кузбассовцы смогут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны как в очном, так и в дистанционном формате. По всему Кузбассу будут открыты 45 площадок – в вузах, общеобразовательных учреждениях, информационно-методических центрах. К акции присоединится губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны – это дань уважения людям, отдавшим за нас свою жизнь, эта память объединяет разные поколения. Поэтому призываю всех жителей региона подключиться к акции, написать диктант. Кузбассовцы активно принимают участие в памятных акциях – «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика» и других, память о своих родных и близких фронтовиках сохраняют, размещая их портреты в «Бессмертном полку». В этом году мы в Кузбассе закладываем новые традиции празднования Дня Победы. Впервые в регион на вечное хранение поступили боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, которые формировались в Кузбассе. Они обязательно примут участие в торжественных маршах в Кемерове и Новокузнецке», – отметил Сергей Цивилев.

Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на 5 вопросов по региональной тематике. Часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого года войны, первым поражениям и победам, а также рядовым героям и великим советским полководцам, чьи юбилеи отмечаются в 2021 году: 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Итоги диктанта будут подведены к 24 июня. Участники офлайн-площадок, которые быстрее всех правильно ответят на все вопросы, получат билеты на Парад Победы 2022 года в Москве. Кроме этого, лучшие участники среди выпускников школ смогут воспользоваться дополнительными преимуществами при поступлении в вузы. Все участники патриотической акции получат именные дипломы.

Зарегистрироваться для участия в «Диктанте Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф. Там же уже размещены тренировочные варианты диктанта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.