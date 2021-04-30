В Новокузнецке губернатор Сергей Цивилев провел экстренное совещание с главами муниципалитетов южной агломерации региона по прохождению паводковых вод.

«Интенсивные дожди на юге Кузбасса спровоцировали сход снега с гор, в результате резко увеличился уровень воды в малых реках, притоках Томи – Мрас-Су, Кабырза, Кондома, и в самой Томи – главной водной артерии Кузбасса. Паводок пошел, наша главная задача – обеспечить безопасность населения. Особое внимание необходимо уделить социально незащищенной категории граждан, маломобильным кузбассовцам», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По прогнозу синоптиков, дожди продолжатся. В связи с этим возможно достижение максимального уровня Томи в Новокузнецке (по данным Кемеровского гидрометеоцентра, за сутки здесь уровень воды поднялся на 71 см и сейчас до максимальной отметки остается 16 см). Однако на других гидропостах уровень Томи меньше: в Тебе до максимальной отметки – 181 см, в Междуреченске – 137 см (при этом за сутки уровень на этих участках незначительно снизился – на 11 и 36 см соответственно). На Томи в поселке Крапивинский, Кемерове, селе Поломошное Яшкинского округа зафиксировано повышение уровней за сутки на 150, 115 и 71 см соответственно, до максимальных отметок остается в Крапивинском – 204 см, в Кемерове – 300 см, в Поломошном – 436 см.

Как доложил на совещании глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе в режим повышенной готовности приведены все соответствующие службы и необходимая техника.

Уровень воды в Томи зафиксирован на отметке около 6 м. Только за последние двое суток вода поднялась здесь на 2 метра, на Кондоме – на 1,5 метра. Опасной для Новокузнецка считается отметка в 6,3 м – именно при этом уровне начинается подтопление ИЖС микрорайонов 6-го километра, Вертолетной площадки, далее – поселков Форштадта, Кульяновки, Притомского. Всех маломобильных граждан эвакуировали еще вчера. МЧС оповещает оставшихся горожан о подготовке к возможной эвакуации. Граждане должны собрать необходимые вещи, документы, медикаменты и быть готовыми в любой момент выйти на спасательные посты. Все они будут вывезены в пункты временного размещения в КЦСОН, либо в медицинские стационары, где и будут находиться до нормализации ситуации с паводком.

Глава Таштагольского района Владимир Макута сообщил, что на реке Кондома, в районе Таштагола, уровень воды составляет 3,51 метра (опасная отметка – 3,5 м). Снег в тайге еще на уровне 1,5–2 метров. Однако лед с верховьев гор везде сошел, заторов не предвидится. Ситуацию мониторят в круглосуточном режиме.

Режим «Повышенная готовность» введен в Мысках. Организовано круглосуточное дежурство 8 оперативных групп, которые находятся на постоянной связи с городской единой дежурной диспетчерской службой. В городе созданы и готовы к работе 3 пункта временного размещения людей: школа № 10, городской центр культуры и спорткомплекс «Олимпиец». Они способны разместить более 400 человек. Для мониторинга уровня воды подключена камера на мосту через реку Мрас-Су. С владельцами плавсредств, проживающими в поселках Чувашка, Подобас, Тоз, Усть-Мрас заключены договоры на привлечение в случае необходимости к проведению спасательных операций.

По данным областной противопаводковой комиссии, организована работа оперативных групп, которые следят за ситуацией на месте. Сотрудники МЧС России с помощью беспилотников продолжают аэровизуальный мониторинг подтопляемых территорий. Жители проинформированы о правилах поведения при половодье. Заранее подготовлены эвакопункты.

При возникновении чрезвычайной ситуации кузбассовцам необходимо звонить по номеру 112.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.