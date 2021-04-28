В посёлке Комиссарово живёт пенсионерка Светлана Макарова. В прошлом – преподаватель медицинского института. Она носит статус узника фашистских концлагерей. Родилась в прямом смысле слова в тылу врага, но, волею судьбы, осталась в живых. Кристине Ореховой она доверила подробности своей интересной судьбы.

Защитников у Светланы Алексеевны много. Всех вырастила и воспитала сама. Не может пройти мимо беззащитных «хвостиков»: подкармливает их, кого смогла – приютила у себя.

Библиотека местного ДК – одно из любимых мест, где она – почётный гость. Здесь знают судьбы её родителей. Отец – уроженец одного из сёл Промышленновского района Кузбасса. Его взяли в плен в бою под Новоград-Волынским. Мать – из Курской области. Её постигла та же учесть. Встреча в поезде, увозящем всё дальше от родных земель, положила начало крепкому союзу. Брак продлился 49 лет.

Примеров помощи, казалось бы, вражеского народа у семьи Светланы много. Именно это, она уверена, помогло выжить в то страшное время. Когда к деревне подошли русские войска, пленных начали увозить вглубь Германии. Отцу и матери Светланы удалось сбежать. Приютила их семья местного полицейского.

Эти и другие истории о героизме в годы войны на фронте, в тылу или плену – в эфире телеканала «Кузбасс Первый» в рамках специализированного проекта, посвящённого предстоящему празднованию Дня Победы «Живая история». Смотрите до 9 мая включительно. Не пропустите!

Автор: Кристина Орехова