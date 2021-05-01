Сергей Цивилев наградил жителей Новокузнецка новой медалью «300-летие образования Кузбасса»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел торжественный прием, посвященный 1 Мая. На него были приглашены заслуженные жители Новокузнецка, в том числе полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического труда, ветераны Великой Отечественной войны, а также руководители образовательных и медицинских организаций, крупнейших предприятий.

Сергей Цивилев вручил юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса» 54 новокузнечанам.









«За почти тысячу дней подготовки к юбилею мы построили и обновили много культурных, образовательных, медицинских и спортивных объектов региона. К 300-летию у нас пройдет более 3 тысяч различных мероприятий. Мы вместе уже проделали огромную работу, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему, а гости области увидели обновленный Кузбасс. В честь 300-летия начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна мы также учредили медаль “300-летие образования Кузбасса”. Накануне праздника труда мы награждаем ею новокузнечан за многолетний добросовестный труд, большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, его социально-экономическое развитие, высокую гражданскую ответственность», – сказал Сергей Цивилев.

Одними из первых медаль получил Леонид Калинин, полный кавалер Ордена Трудовой Славы, почетный металлург России, почетный гражданин Новокузнецка. В Сталинск (Новокузнецк) он приехал по комсомольской путевке на строительство Западно-Сибирского металлургического комбината. В 1963 году началась его трудовая биография на Кузнецком металлургическом комбинате. Прошел путь от подручного вальцовщика до старшего вальцовщика стана горячей прокатки рельсобалочного цеха. В течение последних 22 лет возглавляет совет ветеранов цеха, является одним из активных участников движения за присвоение Новокузнецку звания «Город трудовой славы».

Среди награжденных также Анатолий Кортелев, полный кавалер Ордена Трудовой Славы, электролизник Новокузнецкого алюминиевого завода Министерства металлургии СССР. Анатолий Сорокин, Герой Социалистического Труда, сталевар Кузнецкого металлургического комбината. Евгений Мусохранов, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, знака «Шахтерская слава» и многих других наград, который был бригадиром горнорабочих очистного забоя шахты «Юбилейная» производственного объединения «Гидроуголь».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.