В онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли участие более 260 тысяч жителей Кузбасса, в том числе свыше 13 тысяч – через портал «Госуслуги».

Согласно требованиям Минстроя России, в голосовании принимают участие объекты благоустройства, расположенные в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В этом году в Кузбассе в голосовании участвуют 105 объектов и общественных территорий в 19 муниципальных образованиях. Голосование стартовало 26 апреля и завершится 30 мая. В 2022 году будут благоустроены 45 объектов, набравшие наибольшее количество голосов.

К примеру, в Анжеро-Судженске сейчас лидирует Центральный городской парк (почти 3 тыс. голосов), в Гурьевском муниципальном округе – Сквер рабочих профессий (более 2,8 тыс. голосов), в Кемерове – бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Юрия Двужильного (12 тыс. голосов), а в Новокузнецке самым популярным вариантом стал ремонт пешеходного тротуара по пр. Запсибовцев (11,5 тыс. голосов).

Кузбассовцы выбирают понравившийся дизайн-проект или территорию для благоустройства не только на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, но и отдают свои голоса в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой, а также – с помощью волонтеров.

Напомним, в 2020 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Кузбасса стал город Мыски с проектом благоустройства «Парк Вокзальный», грант составил 70 млн рублей. Работы будут выполнены в 2021 году.

За 3 года существования федерального проекта в регионе отремонтировали 181 общественное пространство. В год 300-летия Кузбасса планируется отремонтировать 71 общественную территорию, 300 дворов. На эти цели планируется направить 1 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.