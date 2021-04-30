Сегодня в Кемерове завершился большой и интереснейший фестиваль тайского бокса, который держал почти неделю в напряжении бойцов, тренеров и организаторов. Шла борьба не только за победу в чемпионате страны, но и за места в сборной команде России, которая выступит на кубковых и мировых первенствах. Хозяева рингов доказали, что сохраняют лидирующие позиции в этом виде спорта как в стране, так и на планете. За ходом финальных поединков наблюдали и наши корреспонденты.

Финальные поединки стали самыми драматичными в дни чемпионата. Борьба за награды была острой и порой переходила даже в столкновения после удара гонга. Эмоции зашкаливали. Тайский бокс очень динамичный, в нем разрешены удары руками и ногами. Поэтому каждое неверное движение и промахи в защите карались поражениями.

Опытные бойцы всё это учитывали. И если для одного из наших лидеров, Александра Абрамова, это был не первый чемпионат, и он становился, как минимум, победителем с добрый десяток раз, то волноваться ему все же приходилось, так как он выступал перед своими многочисленными поклонниками. Тем более, что накануне были и болезни, и травмы.

Тяжело достался чемпионский титул и не столь именитому Эдуарду Сайку. Боец из Киселевска сражался за победу до последнего и смог переиграть соперника.

Кузбасские бойцы завоевали на этом чемпионате 4 медали высшей пробы, а также серебро и бронзу в разных весовых категориях.

Кузбасские тайбоксеры старались добиться максимального результата и в командном споре. Но здесь им конкуренцию составляли представители Москвы. И этот спор за лидерство шел с первого до последнего поединка. На этот раз наша дружина стала первой! Но главное – сформирован костяк сборной команды страны. Путевку на международный ринг ей дал Кузбасс.

Автор: Виктор Сохарев