На встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым глава Междуреченска Владимир Чернов рассказал о главной стройке города – многопрофильной больнице. После обращения главы региона к президенту России Владимиру Путину этот объект включен в федеральную программу и строится за счет средств федерального бюджета. Общая площадь медорганизации составит 17 тыс. кв. м, она будет рассчитана на 188 койко-мест. На ее возведение в 2020-2021 годах направят около 1 млрд рублей из федерального бюджета.

«У этой больницы многолетняя история возведения, ее строили и сносили. Благодаря федеральной поддержке мы сможем завершить начатое строительство. На оснащение современным медицинским оборудованием направим средства регионального бюджета. Новый комплекс станет центром здравоохранения не только Междуреченска, но и ближайших городов. Он включит современный диагностический центр, приемно-диагностическое отделение, а также хирургию, травматологию, гинекологию, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение, реанимацию, операционный блок и дневной стационар», – отметил Сергей Цивилев.

Владимир Чернов доложил, что на объекте днем и ночью кипит работа. На площадке задействовано 72 человека, работают пять единиц техники. В настоящее время специалисты занимаются устройством колонн и перекрытий монолитного железобетонного каркаса здания, бетонированием лифтовых шахт. Откроется многопрофильная больница для пациентов в 2022 году.

В городе также строится спортивный комплекс, сдача объекта запланирована на 2021 год. В нем разместятся 25-метровый бассейн на восемь дорожек, бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный залы, фитнес-зал, кафе. Рядом установлены памп-трек и площадка с тренажерами, в этом году обновится и расположенный неподалеку сквер улицы Пушкина – здесь оборудуют дорожки, установят скамейки, высадят деревья и кустарники.

В 2021 году в Междуреченске введут в эксплуатацию сразу четыре многоэтажки, новоселье отпразднуют 242 семьи. Будет завершено переселение междуреченцев из 22 аварийных домов общей площадью более 1,5 тыс. кв. м.

К юбилею региона обновлен участок левобережной дамбы в Западном районе города: оборудованы смотровые площадки, авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, территория для выгула собак. В планах на 2021 год – обновление этой же дамбы в Восточном районе. Отремонтирована площадь Праздничная с фонтаном. Кроме того, в городе появились два новых скейт-парка, десять новых детских площадок. Отремонтировано 38 придомовых территорий. Возле каждого дома подрядные организации уложили новое асфальтовое покрытие, поменяли коммуникации, расширили проезды и парковки. В этом году отремонтируют еще 12. В благоустройстве города активное участие принимают жители. В рамках городского конкурса «Битва дворов» они предлагают идеи по благоустройству придомовых территорий. Призовой фонд за два года составил около 1,5 млн рублей. Выигрыш жильцы направляют на детские площадки для своего двора, новые лавочки и др.

Для справки. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в Междуреченске после капремонта открыли детский сад №18 «Незабудка» на 119 мест. В нем оборудованы кабинеты для развивающих игр, изобразительного творчества, занятий с логопедом, мультстудия, на прилегающей территории – площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная зона с безопасным резиновым покрытием. В школе поселка Ортон заработала «Точка роста», где детей учат работать с современной техникой, в том числе 3D-принтерами, квадрокоптерами, очками виртуальной реальности и др. По нацпроекту «Культура» в городе открылась модельная библиотека. В гимназии №6 появилась лаборатория «Hit-Инженеры будущего». Она стала первой в Кузбассе лабораторией опережающей профессиональной подготовки будущих инженеров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.