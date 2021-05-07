На встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым глава Беловского городского округа Алексей Курносов отчитался об основных проектах, реализуемых в муниципалитете в этом году.

Как отметил глава города, в Белове активно развивается строительство. За три года было введено в эксплуатацию 76 тыс. кв. м жилья, жилищные условия улучшили 475 беловчан. На завершающей стадии находится строительство дома по улице Чистопольская в Инском. В центральной части города — квартале Сосновый и третьем микрорайоне — возводятся два дома. Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья, жилищные условия по различным программам улучшат 356 человек.

В квартале Сосновый в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детского сада «Изумрудный город» на 180 мест, по поручению губернатора его ввод в эксплуатацию запланирован до конца юбилейного года.

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется привести в порядок 30 придомовых территорий. На восьми дворах уже приступили к демонтажным работам. В ближайшее время приступят к ремонту парка «Юбилейный» в Бачатском. Он станет пятым общественным пространством, обновленным по федеральной программе. Ранее был произведен ремонт парка «Центральный», сквера стадиона «Юность», парка «Приморский» и сквера стадиона «Шахтер». Также в этом году будут отремонтированы еще две общественные территории — сквер по улице Советская в районе дома 21 и сквер по улице Ильича в Инском.

В рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» строится новый водовод от седьмого гидроузла до третьего микрорайона. Параллельно ведется работа по реконструкции гидроузла. Это позволит обеспечить качественной водой около 12 тысяч человек — жителей третьего, четвертого, шестого микрорайонов и квартала Сосновый.

Продолжается строительство теплотрассы, которая позволит обеспечить теплом от Беловской ГРЭС центральную часть города. При этом планируется вывести шесть котельных из эксплуатации, что положительным образом скажется на экологии. Потребителей планируется подключить уже в новом отопительном сезоне.

В преддверии Дня Победы не осталась без внимания и тема ветеранов Великой Отечественной войны. Алексей Курносов отметил, что в городе осталось 10 участников войны. Все они получат адресную помощь, а в День Победы перед их окнами развернется театрализованное представление «фронтовых бригад».

Как рассказал глава города, в рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в 2019-2020 годах были отремонтированы два здания школы №19 в поселке Новый Городок. Учебные классы получили новое оснащение и современное цифровое оборудование, что значительно повысило качество обучения. В этом году уже завершились ремонтные работы в школе №32.

Для справки. За более чем 900 дней подготовки к юбилею региона в Белове удалось построить и обновить более двух тысяч объектов, в том числе 23 учреждения сферы образования и культуры и 19 спортивных. В городе отремонтировали 46 км дорог, 67 дворов, отсыпали более 150 км улиц частного сектора. Более 400 предприятий провели работы по ремонту фасадов зданий и благоустройству территорий. Капитально отремонтированы 95 многоквартирных домов, благоустроены 15 общественных пространств. Заменены 12 км водопроводных и 17 км тепловых сетей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.