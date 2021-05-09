В городах и районах региона в честь Великой Победы проходят торжественные марши, митинги, праздничные концерты, всероссийские и региональные акции. В Кемерове, Новокузнецке и Юрге прошли парадные расчеты военной техники. Кузбассовцев с праздником поздравил губернатор Сергей Цивилев.«Великая Победа объединяет нас. Это тяжелая и героическая часть нашего прошлого, пример для подвига в настоящем и великая память, которую нам и нашим потомкам предстоит хранить в будущем», — сказал Сергей Цивилев.Впервые в Кемерове и Новокузнецке в торжественных маршах принимали участие копии боевых знамен: в столице Кузбасса — 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии; в Новокузнецке — 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. По инициативе губернатора Сергея Цивилева легендарные боевые знамена были доставлены в Кузбасс на вечное хранение.В торжественном марше в столице Кузбасса приняли участие 19 парадных расчетов с участием представителей нацгвардии, воинской части Юргинского гарнизона, МЧС, МВД, ФСИН и других. Впервые в шествии приняли участие воспитанники Президентского кадетского училища. В механизированной части марша было задействовано около 30 единиц техники: бронеавтомобили, огневые комплексы «Град» и «Оса», а также гаубицы, пушки и ретро-автомобили.В Новокузнецке в торжественном марше прошла военная и ретро-техника. Возглавил шествие символ Победы в Великой Отечественной войне, легендарный танк Т-34. Он воевал с 1944-го года, дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. После войны служил в танковых частях в Германии и Чехословакии. В 1972 году, за год до того, как попал в город Новокузнецк, танк принимал участие в съемках фильма «Горячий снег». Ветераны Афганистана традиционно пронесли Георгиевскую ленту длиной 76 метров — по количеству лет мирной жизни. Парадные расчеты механизированной колонны включали боевые машины военных и послевоенных лет «ГАЗ», ЗиС», Виллис, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-13, известную как «Катюша». Современную технику представлял российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Бронеавтомобиль ГАЗ-233036 «Тигр» модификации СПМ-2. Автомобиль имеет 5-й класс баллистической защиты, используется подразделениями Росгвардии.В Юрге торжественным маршем прошли парадные расчеты, военная техника, в том числе зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», предназначенный для противовоздушной обороны всех видах боевых действий от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке. Завершил прохождение техники легендарный автомобиль времен Великой Отечественной войны — ЗИС-5. Он совершал настоящие подвиги — перевозил вооружение, доставлял на боевые позиции личный состав, продовольствие, вывозил раненых с передовой. Эта машина работала на ладожской «Дороге жизни», доставляя хлеб блокадному Ленинграду и эвакуируя ленинградцев на большую землю.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.