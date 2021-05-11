Такое решение объявлено сегодня на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.

«В прошлом году Новокузнецк был удостоен федерального звания «Город трудовой доблести». Это большая и заслуженная награда не только для жителей Новокузнецка, но и для всех кузбассовцев. Кемерово во время Великой Отечественной войны тоже выполнил огромную задачу для фронта и для Победы. Областной центр региона достоин этого высокого звания», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки подготовить комплект документов и исторических справок для ходатайства в Правительство РФ о присвоении Кемерову федерального звания «Город трудовой доблести».

За годы Великой Отечественной войны население города выросло со 148 до 200 тыс. человек. 26 января 1943 года Кемеровская область была выделена из Новосибирской, а город Кемерово получил статус областного центра. Из Кемерова на фронт ушли более 60 тыс. горожан, более 17 тыс. из них не вернулись с фронта. В Кемерово были сформированы 376-я, 303-я, 237-я, 150-я стрелковые дивизии, 168-я, 486-й артиллерийский полки, 7-й зенитно-пулеметный полк. За свой ратный подвиг более шести тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями, в том числе получили звание Героя СССР.

В городе работали пять шахт: «Центральная», «Пионер», «Северная», «Южная», «Бутовская». Отправив отцов и сыновей на фронт, женщины и дети заменили мужчин у станков и даже в забое. В Кемерове было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов. На этой основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных, были расширены действовавшие предприятия города. К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Три крупнейших коллектива – коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимстрой») – были награждены орденами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.

В 2020 году федерального звания «Город трудовой доблести» был удостоен Новокузнецк. Это высокое звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Во время Великой Отечественной войны в Новокузнецке работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся с полей сражений.

Кроме того, 6 городов Кузбасса носят почетное звание региона «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.