В апреле в социальные сети губернатора Кузбасса поступило 1865 обращений, на 10 % меньше, чем в марте (2075). В Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса) из разных источников поступило 5538 сообщений и запросов, в марте было зафиксировано 6227 обращений. Самыми популярными темами обращений в соцсетях стали дороги и ЖКХ.

«Мы видим, что обращения во многом имеют сезонный характер. Зимой это была уборка снега с дорог и улиц, с приходом весны люди обращаются по состоянию дорог, объектов ЖКХ. Поэтому главы муниципалитетов и профильные ведомства должны работать на опережение, а по поступившим обращениям оперативно устранять причины жалоб», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В соцсети губернатора традиционно большинство обращений поступало из Кемерова (570), Новокузнецка (143) и Прокопьевска (122). Также активны были жители Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Мариинского района, Кемеровского и Топкинского муниципальных округов. Самой популярной темой было ЖКХ – 393 (20,1%), а также состояние дорог – 312 (16%) и жилищный вопрос – 216 (11,1%). Вопросы, касающиеся уборки городов и здравоохранения, беспокоили жителей региона в меньшей степени – указанные темы покинули топ-3 сообщений.

В ЦУР Кузбасса больше всего обращений также поступило из самых крупных городов региона: Кемерово – 1496 (в марте – 1507), Прокопьевск – 754 (март – 870), Новокузнецк – 598 (март – 799). По соотношению на тысячу человек населения лидирует Тисульский муниципальный округ. На втором месте Топкинский муниципальный округ, на третем – Мариинский район.

Самой проблемной темой в апреле стало состояние дорог – она поднялась со 2-го на 1-е место (1218 сообщений против 1272 в марте). Благоустройство ушло с 1-го на 2-е место (1090 обращений, в марте было 1565). Это связано с тем, что растаял снег. Также активно пользователи соцсетей спрашивали о мерах социальной защиты. Эта тема поднялась с 6-го на 3-е место (663 обращений в апреле, 356 – в марте). Интерес продиктован в том числе информацией о выплатах, о которых заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Почти на треть уменьшилось количество обращений по теме ЖКХ (608 сообщений против 847 в марте), более чем в 2 раза стало больше обращений на тему мусора (апрель – 469, март – 296 сообщений).

У кемеровчан самыми актуальными стали темы соцзащиты (20 % обращений) и благоустройства (19 %), у новокузнечан – работа общественного транспорта (25 %) и вопросы соцзащиты (18 %), в Прокопьевске в приоритете у жителей – дороги (30 %) и благоустройство города (21 % сообщений).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.