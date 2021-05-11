Более 100 тысяч детей смогут организованно отдохнуть в 2021 году во время летних каникул в Кузбассе. Для этого на территории региона будут открыты 789 лагерей разных типов: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания, а также палаточные лагеря. Разрешен выезд кузбасских детей на отдых за пределы региона.

«На организацию оздоровительной кампании в этом году выделяем более 318 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Впервые в этом году родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки в те лагеря, которые прошли проверку на соответствие требованиям безопасности и вошли в федеральную программу «Кешбэк на детский отдых». Важно, чтобы все организации, которые занимаются оздоровительным детским отдыхом в Кузбассе, вошли в реестр на получение этой федеральной льготы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.

Как рассказала министр образования и науки региона Софья Балакирева, в этом году для детей в регионе будут организованы профильные смены на базе Кузбасского регионального центра военно-патриотического воспитания «Авангард» (открытие – 17 мая); онлайн-смены и лагерь дневного пребывания на базе центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс»; лагерь дневного пребывания «Инженерная школа» организует Центр детского технического творчества совместно с КузГТУ и Сельхозакадемией; «Кванториум» реализует программу «Инженерные каникулы».

Кроме этого, Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий организует для юных краеведов поход, повторяющий путь кузбасского первопроходца Петра Чихачева. Этот проект стал победителем в номинации «Организация и проведение всероссийских акций в целях популяризации внутреннего туризма, межрегиональных краеведческих экспедиций и туристских слетов» и получил грант в 2 млн рублей в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

Как сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, более 20 тыс. ребят во время летних каникул будут вовлечены в культурно-массовые мероприятия, которые будут посвящены 300-летию Кузбасса. На базе областных учреждений культуры с июня по август запланировано свыше 140 мероприятий. Они пройдут на открытых площадках, в залах и в онлайн-формате.

В учреждениях культурно-образовательного комплекса квартала искусств в период каникул будут работать летние школы. На базе филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского «Сибирский» пройдет Летняя творческая школа с участием ведущих московских педагогов. Школа креативных индустрий филиала Российского государственного института сценических искусств организует 3-недельный образовательный интенсив. К примеру, ребята вместе с педагогами поставят видео-световое шоу «Кузбасс. Не угольная столица», разработают фирменный стиль для одной из пьес драматического театра.

В работе летней оздоровительной кампании будут задействованы уличные арт-пространства. На открытой площадке «Кузбасскино» летом организует показ интерактивных кукольных спектаклей и встречи с артистами.

Театры Кузбасса организуют летние театральные лагеря «Я – артист!», в рамках которых актеры проведут занятия по кукловождению, написанию сценариев, световому и звуковому оформлению спектаклей.

«Музейная маршрутка» Кузбасского государственного краеведческого музея будет доставлять детей, посещающих летние лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, на экскурсии по своим экспозициям.

В этом году продолжится Всекузбасский проект «Лето c доставкой на дом», который охватит все города и районы. Будут организованы выездные музыкально-танцевальные программы с участием творческих коллективов области, сольные концерты местных артистов, спектакли самодеятельных театров, народных коллективов, детских театральных студий.

Безопасность проведения летней оздоровительной кампании детей на всех городских и загородных площадках будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, экипажи скорой помощи, пожарной охраны, МЧС (ГИМС) и Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.