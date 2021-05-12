Сотрудники Красного Креста отмечены памятным адресом губернатора Кузбасса за борьбу с коронавирусом

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста отмечено памятным адресом губернатора Кузбасса за борьбу с коронавирусом. Церемония награждения состоялась в администрации правительства Кузбасса. Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил сотрудников и активистов общественной организации за высокий профессионализм, большой личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и оказание психосоциальной и гуманитарной помощи населению, и вручил им областные награды.









«Во время пандемии сотрудники Красного Креста пришли на помощь: занимались психосоциальной поддержкой населения, оказывали гуманитарную помощь пострадавшим, нашим медицинским работникам и ковидариям. Сегодня они занимаются охраной здоровья кузбассовцев, развитием донорства крови, розыском пропавших без вести в период войны и многими другими вопросами», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона предложил председателю Кемеровского отделения Российского Красного Креста Елене Малаховой войти в состав участников регионального штаба по охране здоровья населения. С марта 2020 года штаб координировал работу по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе, а теперь занимается профилактикой факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни людей, помогает решать другие важные задачи по сохранению здоровья жителей региона.

Елена Малахова сообщила, что РКК – одна из старейших общественных организаций страны, 15 мая ей исполнится 154 года. В Кузбассе организация основана в 1931 году. Она представлена шестью местными отделениями, семью комнатами медико-социальной помощи, двумя комплексными низкопороговыми центрами, двумя лицензированными медицинскими кабинетами. В составе региональной организации – 50 сотрудников, 865 добровольцев. Количество благополучателей за последние пять лет превысило 263 тыс. человек. В планах на ближайшие годы – развитие безвозмездного донорства костного мозга, создание общероссийского волонтерского центра РКК в Шерегеше и другие проекты.

По решению Сергея Цивилева коллектив Кемеровского регионального отделения Российского Красного Креста награжден памятным адресом губернатора. Елене Малаховой губернатор вручил медаль Алексея Леонова. Кроме того, еще 10 человек отмечены медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», а также почетной грамотой правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.