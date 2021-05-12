Сергей Цивилев наградил сотрудников Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева

За высокий профессионализм при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сердечную заботу о здоровье кузбассовцев и в связи с Международным днем медицинской сестры новой областной наградой – нагрудным знаком «За вклад в борьбу с COVID–19 в Кузбассе» – отмечены 43 сотрудника Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева – медицинские сестры, медбрат, дезинфекторы и акушерки.









«Ваша профессия олицетворяет милосердие и гуманность. Работа медицинской сестры и акушерки неразрывно связана с такими понятиями как терпение, сострадание, сопереживание, умелая забота о пациенте. Вы ассистируете врачам на операциях, делаете массу кропотливой и сложной работы, чтобы вылечить больных. Огромная нагрузка ложилась на вас во время работы в ковидарии. Спасибо за самоотверженность, выдержку и терпение», – отметил в своем приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, глава региона проинспектировал ход ремонтных работ, которые в офтальмологическом корпусе клиники проводят к 300-летию Кузбасса. Уже отремонтировано два отделения, на этапе завершения ремонт еще одного. Здание, построенное в конце 80-х годов, делают более комфортным для пациентов. Так, проектом было предусмотрено всего четыре санузла на этаже. Теперь в палатах установлены санузлы и душевые кабины, раковины, помещения оборудованы поручнями для маломобильных пациентов. Отремонтировано почти 2,5 тыс. кв. метров, еще 1,2 тыс. кв. метров сделают к юбилею. Работы проводятся силами строительной бригады и на собственные средства больницы.

Также на средства больницы для операционной офтальмологического отделения был приобретен современный микроскоп стоимостью 15,9 млн рублей. Сверхточная техника позволяет оперировать любые офтальмологические патологии щадящим способом, в том числе и самые распространенные возрастные заболевания – катаракту, отслоение сетчатки.

Новое оборудование поступило и в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Ультразвуковой сканер приобретен в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Поступивший аппарат заметно отличается от тех, которыми мы пользовались до этого. На нем намного удобнее и быстрее работать. Сканер обеспечивает контрастное изображение высокого качества, что позволит нам более глубоко и всесторонне проводить такую сложную диагностику, как исследования сосудов, сердца, внутренних органов», – пояснила заведующая отделением функциональной диагностики Виктория Цюрюпа.

Ультразвуковой сканер будет работать в отделении функциональной диагностики и значительно облегчит работу специалистов, особенно в сложных случаях, требующих тщательного анализа клинической ситуации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.