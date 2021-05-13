Члены совета обсудили вопросы воспитания детей и молодежи.



«Мы убеждены, что убийца пришел к такому решению из-за отсутствия религиозной веры. Страшная трагедия говорит о том, что в обществе, особенно среди молодежи, сегодня особенно нужно развивать и укреплять духовные основы. Так возможно уберечь молодых людей от радикализма и духовного вакуума, который, как свидетельствует совершенное преступление, быстро заполняется ложными, смертельно опасными человеконенавистническими ценностями. Межконфессиональный совет при губернаторе Кузбасса готов солидарными усилиями общин традиционных религий региона максимально содействовать воспитанию подрастающего поколения в духе взаимного уважения и любви к ближнему. В эти печальные дни пребываем вместе с народом Татарстана в его горе и скорби. Выражаем искреннее соболезнование тем, кто потерял своих близких. Желаем в своих молитвах скорейшего выздоровления раненым», – говорится в заявлении.



Подписи под заявлением поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев; Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии; Андрей Бак, руководитель объединения церквей евангельских христиан-баптистов по Кемеровской области – Кузбассу, епископ; Тагир Бикчантаев, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса; Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштагольский; Олег Новоторжин, руководитель Ассоциации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Евангелие миру», епископ; Павел Юрковски, настоятель храма Непорочного сердца Пресвятой Девы Марии города Кемерово; Андрей Хорощенко, руководитель церкви христиан веры евангельской пятидесятников Кемеровской области, епископ.



Напомним, что ранее соболезнования жителям Республики Татарстан выразил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Также 11 мая состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии региона в связи с трагедией в Казани. По решению комиссии с 12 мая проходят проверки всех учреждений образования, культуры, спорта, а также социальной защиты Кузбасса на предмет соответствия требованиям безопасности.



Межконфессиональный совет при губернаторе Кузбасса создан в 2018 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В него входят руководители крупнейших религиозных организаций Кузбасса, представители администрации правительства области, исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов, парламента. На заседаниях прорабатываются механизмы сотрудничества и взаимодействия между различными органами власти и религиозными организациями.



По итогам 2020 года федеральное агентство по делам национальностей назвало межконфессиональный совет при губернаторе Кузбасса одной из наиболее эффективных диалоговых площадок в России.

Всего в Кузбассе действуют 355 религиозных организаций и 79 религиозных групп, которые представляют 16 конфессий. Консультативные советы по религиозным и национальным вопросам есть при главах всех муниципальных образований Кузбасса. В их состав входят 197 представителей религиозных организаций Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.