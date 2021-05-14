Сергей Цивилев открыл после капремонта школу в поселке Восходящий

В рамках рабочей поездки по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу губернатор Сергей Цивилев посетил Ленинуглевскую школу, расположенную в поселке Восходящий. Образовательное учреждение отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая школа».

















Глава региона осмотрел учебные кабинеты и кабинеты внеурочной деятельности и дополнительного образования, принял участие в торжественной линейке учащихся, посвященной открытию, пообщался с педагогами и родителями школьников.

«Ленинуглевская школа построена в 1989 году, коллектив и ученики бережно хранят память о предыдущих поколениях, о жителях села. Мы добавили новое современное учебное и спортивное оборудование, новую мебель. Это позволит детям реализовывать желания и возможности в дальнейшем развитии, как в сфере образования и науки, так и в сфере культуры, спорта. Напомню, в разработке проектов принимают участие сами ребята. В здании есть квартиры для молодых специалистов, здесь же находится детская школа искусств. Это хорошее решение. Отдельно есть помещение для школьных автобусов, они развозят детей по восьми территориям. Уверен, школа станет центром развития всей территории», – отметил Сергей Цивилев.

Уже с 1 июля здесь будет работать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Веселые ребята», отдохнуть и поправить свое здоровье смогут 200 школьников. Еще 20 человек будут посещать лагерь труда и отдыха. С 1 сентября за парты сядут 352 учащихся. Детей ждут кабинет робототехники, студия видеозаписи, кабинеты для занятий юных туристов, юнармии, школьный музей и многое другое. Праздники и крупные мероприятия будут проводить в современном актовом зале с удобным зрительным залом и специальным сценическим оборудованием – интерактивным экраном и аудиоаппаратурой.

Школа состоит из двух зданий (блоки А и Б), соединенных теплым переходом. В основном блоке А на первом этаже располагается входная зона с гардеробом, пищеблок, спортивный зал, административные помещения, начальная школа и кабинеты технологического обручения. Блок Б выполняет вспомогательную функцию: в нем находятся детская школа искусств, библиотека, тренажерные залы, лыжная база, а также квартиры для молодых специалистов.

На прилегающей территории оборудованы футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, велодорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, а также полоса препятствий, хоккейная коробка и детская игровая площадка.

Образовательная организация оснащена современной системой безопасности, включающей в себя тревожную кнопку, систему блокирования всех входов и выходов в случае ЧС и др.

На капитальный ремонт и оснащение из областного и местного бюджетов направили около 200 млн рублей.

После торжественного открытия на территории школы в рамках международной акции «Сад памяти» губернатор Сергей Цивилев, глава округа Евгений Никитин, выпускники школы высадили 15 сосен и рябин.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.