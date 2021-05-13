Трагедия в Татарстане, где 19-летний молодой человек устроил стрельбу в гимназии, не оставила кузбассовцев равнодушными. В Кемерове, как и других городах региона, прошли акции соболезнования и поддержки. На одной из них побывал Сергей Ищенко.

Линейный парк на бульваре Строителей. Буквально несколько дней назад здесь праздновали 76-ую годовщину Великой Победы. А сегодня, 12 мая, десятки кемеровчан пришли, чтобы высказать слова поддержки и соболезнования жертвам и пострадавшим в трагедии в Казани.

На спонтанную акцию пришло несколько сотен кузбассовцев. Они почтили минутой молчания жертв стрельбы в казанской гимназии №175, во время которой погибло 7 школьников и двое взрослых, еще 23 человека получили травмы, из них 20 – дети.

Собравшиеся запустили в небо белые воздушные шары как символ чистых душ погибших детей, молитв и пожеланий скорейшего выздоровления тем, кто выжил, и за чью жизнь борются врачи больниц республики Татарстан и Москвы.

Автор: Сергей Ищенко