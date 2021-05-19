Междуреченск станет пилотной территорией по созданию в Кузбассе эффективной модели «зеленой экономики»

Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с командой специалистов, которые занимаются созданием и продвижением проекта туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» и представителями ВЭБ.РФ — ключевого инвестора проекта и правопреемника Фонда развития моногородов. Участники обсудили первые успехи и задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.









«Этот проект создает альтернативную экономику Кузбасса и выводит из монозависимости более 10 городов: Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Киселевск, Осинники, Полысаево, Гурьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Салаир, Прокопьевск. К 2024 году мы планируем создать здесь почти пять тысяч, а к 2030 году — более семи тысяч рабочих мест, половина из них — в смежных отраслях. «ТРК-Междуреченск» — амбициозный проект по созданию альтернативной модели «зеленой экономики». Мы поставили перед собой задачу сделать Междуреченск одним из лучших малых городов России, все основания для этого есть», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа развития туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» рассчитана до 2030 года и состоит из четырех круглогодичных экокурортов: Черный Салан – «Таежная цивилизация»; гора Югус – «Вход в тайгу», Поднебесные Зубья – «Полное погружение в тайгу»; Сибирские Мегалиты – «Легенды силы гор юга Кузбасса». Инфраструктура курортов включает кластеры науки, медицины, здоровья, спорта и культуры для устойчивой загрузки зимой и летом. Также проект включает комплексное развитие особо охраняемой природной территории (ООПТ) — государственного природного заказника «Бельсинский».

На встрече были отмечены первые достижения в продвижении проекта. Так, на территории «ТРК-Междуреченск» уже началась реализация частных инвестиционных проектов, вложения составили 200 млн рублей. Запущена программа развития фрирайда с вертолетной заброской на склоны гор. Четыре бизнес-инициативы получили гранты Ростуризма на общую сумму 11 млн рублей. Это создание глэмпинг-парка, детского городка, мобильного кафе (фуд-трак) и системы круглогодичного проката. Идет разработка проектов и получение госэкспертиз для строительства объектов. В развитие кластера до 2030 года планируют привлечь 78 млрд рублей инвестиций.

Также стороны обсудили создание пула инвесторов для реализации крупнейших инфраструктурных объектов (водоснабжение, канализация и пешеходный мост через реку Томь), проведения топографических изысканий и лазерного сканирования рельефа склонов для застройки туристическими объектами. Чтобы ускорить развитие проекта, потребуется 350–500 млн рублей госинвестиций.

Для справки. Проект Междуреченска по созданию туристско-рекреационных кластеров вошел в число победителей конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. 19 октября 2020 года о своем намерении курировать туристический проект Междуреченска заявила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Проект включает в себя новые трассы, круглогодичные оздоровительные центры, гостиницы, музей тайги, пешие тропы и снегоходные маршруты.

Ожидается, что к 2030 году «ТРК-Междуреченск» принесет 21 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, плюс мультипликативный эффект налогов, уплаченных региональными поставщиками ТРК в объеме более 11,5 млрд руб. Ежегодно кластер будут посещать до миллиона приезжающих туристов, в том числе 30% — из зарубежных стран.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.