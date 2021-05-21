20 мая в Центре опережающей профессиональной подготовки прошло совещание по реализации в Кузбассе проектов при участии национального института развития ВЭБ.РФ. В нем приняли участие губернатор Сергей Цивилев, председатель корпорации Игорь Шувалов, представители администрации правительства Кузбасса, корпорации ВЭБ.РФ, предприниматели региона.

«Это первая масштабная миссия госкорпорации ВЭБ.РФ в Кузбасс. Все возможности, которые есть у ВЭБ.РФ, мы хотим здесь применять, готовы стать пилотным регионом, отрабатывать ваши программы. Это будет наш совместный успех», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как отметили на совещании, институты развития Группы ВЭБ работают совместно в регионе, чтобы максимально вовлечься в решение задач Кузбасса и предложить комплексные решения. Так, в рамках взаимодействия региона с корпорацией ВЭБ.РФ планируется развитие всесезонного туристического кластера на действующем горнолыжном курорте «Шерегеш» на территории 118 га. Для этого будет создана качественная инфраструктура для размещения, отдыха и занятиями спортом более 250 тыс. человек ежегодно. Это позволит дополнительно создать тысячу новых рабочих мест. Проект рассчитан до 2032 года.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев рассказал, что туристический поток на курорте ежегодно растет. В 2019-2020 году зафиксировали более 1,3 млн туристских посещений, в 2021 году по сравнению с предыдущими сезонами турпоток увеличился практически вдвое, количество посещений превысило 2 миллиона. Сегодня курорт – это 257 объектов туристической индустрии и более трех тысяч рабочих мест.

В марте текущего года комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» вошло в программу социального экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную Правительством Российской Федерации. На развитие курорта будет направлено 3,27 млрд рублей, это позволит создать почти 1700 рабочих мест. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина комплекс «Шерегеш» станет одним из пилотных проектов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для большей транспортной доступности до 2024 года планируется построить локальный аэропорт в 7 км от будущего туристического кластера «Шерегеш». Это позволит также разгрузить пассажиропоток действующего аэропорта в Новокузнецке. Инвестиции составят около 14 млрд рублей.

Одним из основных проектов станет строительство северо-западного обхода города Кемерово. Как рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, Кемерово – единственный областной центр в СФО, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», проходит практически по центральным улицам города. Интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки, причем 46% потока – большегрузный транспорт. Это наносит вред экологии города, провоцирует пробки на дорогах, увеличивает количество аварий, быстрее изнашивается дорожное покрытие.

Проект включает строительство четырехполосной дороги общей протяженностью 47,6 км и моста через реку Томь. Финансирование составит 43 млрд рублей, завершить работы планируется в 2025 году. 50% стоимости проекта – 21,2 млрд рублей – будет выделено из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в марте.

Еще одним пунктом взаимодействия будет строительство школ в регионе. Создание 12 новых объектов образования примерно на 9 тысяч человек, что закроет 30% потребности в новых местах. Проект рассчитан до 2032 года, стоимость составит 17,8 млрд рублей.

Как отметил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, в регионе активно строят и ремонтируют образовательные объекты. Только за период подготовки к 300-летию Кузбасса построили пять общеобразовательных школ, 15 детских садов. В рамках губернаторского проекта «Моя новая школа» капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием 19 школ, еще 9 обновят к концу года.

«Бизнес-миссия ВЭБ.РФ по приглашению губернатора отработала в Кузбассе в течение трех дней. Специалисты побывали в Новокузнецке, Междуреченске, посетили Шерегеш, провели несколько сессий в Кемерове. Мы здесь бывали неоднократно, видим, как город развивается, совершенно изменилась городская среда. Все отметили, что город чистый, много строек, много отремонтированных школ по потрясающей губернаторской программе «Моя новая школа». Увидели новый уникальный спортивный центр – ледовый дворец «Кузбасс». Также мы смотрели, чем мы можем помочь, какое предложить финансирование. Один из очень интересных проектов – создание международного туристического кластера «Шерегеш» со строительством международного аэропорта. С отношением к делу губернатора Сергея Цивилева воплощение такого проекта абсолютно реально», – отметил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Кроме того, ВЭБ.РФ представил показатели Индекса качества жизни Кемерова и Новокузнецка (города стали пилотными в проекте корпорации). В системе будет более 200 показателей, разделенных на 12 направлений качества жизни – жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность и т.д.). На основании имеющихся данных можно сделать следующие выводы о качестве жизни в городах Кузбасса: в проанализированных городах хорошая по российским меркам ситуация с обеспеченностью медицинской и спортивной инфраструктурой – возможности для занятий спортом, профилактики и лечения есть. По качеству дорог и новизне общественного транспорта города Кузбасса также в лидерах. Однако, есть возможность для улучшения качества воздуха. Это делает особенно актуальным проект автодороги «Северо-Западный обход Кемерова», которая позволит снизить объем вредных выбросов от автомобилей в городе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.