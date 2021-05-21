Территория вдоль проспекта Притомский в Кемерове, где построен ледовый дворец «Кузбасс», станет одним из самых современных, востребованных и удобных микрорайонов.



«Ледовый дворец «Кузбасс» стал отправной точкой преобразований в части города, которая долгое время выглядела не так хорошо, как могла бы. На месте заросшего кустами берега со старыми частными домами вырастет современный квартал, где люди смогут безопасно и комфортно отдыхать, заниматься спортом. Это совершенно новый уровень организации общественных пространств. Важно, что такие объекты меняют облик города в целом», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В июне 2021 года сдадут первую очередь Московской площади вместимостью 50 тыс. зрителей. Готовность объекта составляет 90%. Специалисты приступили к озеленению территории. Московская площадь станет главным местом проведения юбилейных торжеств к 300-летию Кузбасса.



Рядом строится набережная реки Томь протяженностью 800 метров, устанавливается освещение. Уже готово берегоукрепительное гидротехническое сооружение. Комфортная прогулочная зона для горожан кроме пешеходных дорожек и отдельных дорожек для велосипедистов будет включать видовые площадки, амфитеатры с лестницами, лестничные сходы, подпорные стенки.



Идет строительство еще одного спортивного объекта – многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Он рассчитан на 6 тыс. зрителей с возможностью трансформации комплекса до 7,5 тыс. человек и предназначен для проведения спортивных мероприятий как регионального, так и федерального масштаба. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022 год.



Параллельно с возведением крупных объектов идет формирование дорожной инфраструктуры. Вдоль Притомского проспекта строится дорога-дублера от ул. Терешковой до здания Арбитражного суда. Благодаря ей новый общегородской центр станет доступным для транспорта и пешеходов, будет обеспечен подъезд ко всем основным объектам. Уже уложен один слой асфальтобетонного покрытия, обустроен тротуар, установлено освещение, в разгаре работы по устройству газонов. Дорога-дублер предусматривает наличие разворотной площадки для автобусов, остановочных павильонов, также предусмотрено место для парковки личного автотранспорта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.