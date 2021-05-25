В Кузбассе стартовала ежегодная социальная акция, благодаря которой выпускники 11-х классов из малообеспеченных семей могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей и приобрести все необходимое к выпускному. Документы на получение помощи можно подавать до 15 июня.

«В прошлом году Минобрнауки Кузбасса выплатило матпомощь почти 1200 выпускникам. Ситуацию каждой обратившейся семьи изучает специальная комиссия. Кроме того, выплаты были направлены 15 семьям с превышенным прожиточным минимумом, но попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказала министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Социальное пособие предназначено для выпускников из семей, в которых доход на одного человека равен или ниже 10727 рублей. Исключение составляют выпускники, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Чтобы оформить льготу, одному из родителей выпускника текущего учебного года необходимо написать заявление на имя губернатора Кузбасса, приложить справку о составе семьи, сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия, открытого в кредитной организации, а также справки о доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, пособие по безработице, стипендия, алименты) и данные или копию СНИЛС (для внесения данных получателя в ЕГИСО).

Перечень документов нужно передать в бумажном или электронном виде в муниципальный орган управления образованием, где проживает выпускник. Подать документы можно до 15 июня.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в свою школу, муниципальный орган управления образованием или в министерство образования и науки Кузбасса по телефону: 8(3842) 36-37-29 (в понедельник – пятницу с 09:00 до 17:00).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.