В муниципалитетах региона проходят торжественные приемы, где чествуют тружеников различных отраслей промышленности, заслуженных жителей, ветеранов, активистов-общественников. Кузбассовцам, которые своими достижениями прославили регион, вручают медали «300-летие образования Кузбасса».

Слова благодарности от заместителя председателя правительства Кузбасса Елены Пахомовой и медали получили 50 жителей Мариинского района. Среди награжденных – директор школы № 1 Анна Нехорошкина, она рассказала о том, какие изменения в сфере образования, произошедшие за последние три года, ее радуют.

«По региональному проекту “Моя новая школа” отремонтирована и переоснащена школа № 6. Открыт образовательный центр “Точка роста” в Сусловской школе, в этом году откроются еще три. За 3 года мариинские школьники получили 10 автобусов. На территории четырех школ установлены многофункциональные спортивные комплексы, площадки воркаута и ГТО. Все это благоприятно отражается и на учебном процессе, и на настроении ребят и учителей», – сообщила Анна Нехорошкина.

Пенсионер Владимир Примак подчеркнул, что облик города и района поменялся. По информации муниципалитета, за 3 года в районе благоустроено 16 дворовых и 26 общественных пространств, установлены спортивные и игровые площадки, в сельских поселениях благоустроены места захоронения. Заменили более 2600 уличных светильников. На 78 % обновили автобусный парк.

В Кемерове медали «300-летие образования Кузбасса» вручала заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба. Награды получили 128 жителей города – лучшие горняки, педагоги, медики, транспортники, химики, коммунальщики, работники учреждений культуры и спорта. Награждаемым показали фильм о Кузбассе, работники творческих коллективов областного центра подготовили концертные номера об истории Кузбасса и Кемерова. Один из награжденных – слесарь-ремонтник ООО «Химпром» Николай Ерастов, его трудовой стаж – 46 лет.

«Всю жизнь работаем, живем в Кузбассе. 300 лет – это очень здорово! Кузбасс для меня значит очень много. Здесь вся моя жизнь, труд, семья, дети», – признался Николай Ерастов.

Награждения во всех районах столицы Кузбасса продлятся до 7 июня. В целом медаль получат более 500 горожан.

В Ленинск-Кузнецком округе юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса» получили 20 жителей, которые внесли наибольший вклад в подготовку округа к юбилею – лучшие работники сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта, отрасли сельского хозяйства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.