Опубликован Указ Президента России Владимира Путина о присвоении аэропортам Кузбасса имен знаменитых космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова.

В соответствии с Указом международному аэропорту Кемерово присвоено имя Алексея Архиповича Леонова, международному аэропорту Новокузнецк (Спиченково) – имя Бориса Валентиновича Волынова.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Кемерове открылся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта. В здании установлен макет космического корабля «Восход-2», на котором Алексей Леонов совершил первый полет. Также в терминале организована интерактивная выставка картин Алексея Архиповича.

«Думаю, все, кто будет прилетать и улетать через этот аэропорт, не останутся равнодушными. Светлана Павловна Леонова рассказала, что когда Алексей Архипович согласился, чтобы в его честь назвали аэропорт, он сказал: “Я буду хорошим аэропортом”. И этот аэропорт действительно будет достоин его имени», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев на открытии терминала.

Площадь нового аэровокзала – 11,6 тыс. кв.м. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Комплекс оборудован двумя телетрапами для доставки пассажиров из здания в самолет.

Кроме того, согласно программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента РФ Владимира Путина в марте 2021 года, в аэропорту в течение двух лет будет реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Также губернатор рассказал, что новые аэропорты будут построены в Новокузнецке и в районе горнолыжного курорта «Шерегеш». Терминал в южной столице Кузбасса должен быть открыт к февралю 2023 года, когда стартуют зимние игры «Дети Азии». Ориентировочные сроки готовности аэропорта в районе «Шерегеша» – 2,5 года: 9 месяцев займет проектирование, 1,5 года – строительство.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.