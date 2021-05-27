Сергей Цивилев наградил кузбасских предпринимателей в честь профессионального праздника

В администрации правительства Кузбасса состоялся губернаторский прием в честь Дня российского предпринимательства. Награды получили 40 самых активных представителей регионального бизнеса.









«Кузбасс осваивался предпринимателями, людьми, которые готовы были рисковать, ехать на новые территории, строить новую жизнь. Вся инфраструктура здесь, в Сибири, создавалась предпринимателями, и мы должны стать достойными продолжателями их дел. 2020 год стал непростым для бизнеса, и первыми под удар попали малые и средние предприятия. Кузбасс в числе первых регионов приступил к борьбе с негативными последствиями пандемии. Вместе решали все проблемы, раз в неделю собирались и обсуждали пути выхода из кризиса. Я благодарен за предложения, за то, что сохранили бизнес и рабочие места. Главный девиз, благодаря которому мы преодолели последствия пандемии, – “Мы вместе”. Мы вместе работаем на благо региона. Осталось всего 40 дней до юбилея Кузбасса, к нам приедет много гостей. Мы продемонстрируем, что это радушный, энергичный, быстроразвивающийся и перспективный регион, в который надо вкладываться, с которым надо сотрудничать», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Медалью Алексея Леонова награжден Ярослав Ворошилов, один из руководителей предприятия «Горный ЦОТ». Более 15 лет он работает над изобретениями, которые используются в реальном секторе экономики. Курируемый им инновационный проект успешно прошел экспертизу фонда «Сколково» и стал победителем акселератора «Генезис».

Орден «Меценат Кузбасса» получил директор частного охранного предприятия Александр Пирожков. Он совмещает профессиональную и общественную деятельность с благотворительностью, ежегодно оказывает спонсорскую помощь Совету ветеранов поселка Степной в Новокузнецком районе, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, помогает храму.

Также кузбасские предприниматели получили медали «За бизнес во имя созидания», новые юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса», «За достойное воспитание детей».

В ответном слове предприниматели поблагодарили губернатора за поддержку, которую в регионе оказывают малому и среднему бизнесу. «Проекты и программы, которые в последнее время реализуются в Кузбассе, – развитие инфраструктуры, множество строек – заряжают на успех. Когда вокруг идет бесконечная стройка и ты веришь в губернатора, подхватываешь позитивную волну, хочется продолжать развиваться и творить в родном регионе», – отметили индивидуальные предприниматели Василий Бочкарев и Иван Печерский.

Губернаторский прием прошел в рамках Недели предпринимательства. Программа включает онлайн-конференцию «Развиваем Кузбасс вместе» от центра «Мой бизнес. Кузбасс», в рамках которой представят региональные меры поддержки бизнеса в 2021 году, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Кузбасса проведут очные консультации. Также запланирован Форум молодежного предпринимательства «Бизнес и Я», где школьники и студенты представят свои проекты экспертам. Состоится брифинг по вопросам поддержки молодежного предпринимательства в регионе. Завершит перечень мероприятий дискуссионный клуб «НЕ женское дело», который пройдет 28 мая. На нетворкинг-площадке будут презентованы меры поддержки женского бизнеса в 2021 году и истории успеха кузбасских предпринимательниц. В течение месяца для кузбасских школьников проходят открытые уроки в рамках проекта «История кузбасского предпринимательства».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.