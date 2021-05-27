В 2021 году в Кузбассе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделят свыше 5,6 млрд рублей, в том числе более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, 3,6 млрд рублей – региональное финансирование, 658,97 млн рублей – местный бюджет. На эти средства планируется отремонтировать 158,5 км дорог, в том числе 30,7 км в Кемеровской и 11,7 км в Новокузнецкой агломерации, а также более 116 км дорог регионального значения.

«От качества дорожного покрытия зависит безопасность и комфорт людей в Кузбассе. Жители и гости региона уже отмечают, насколько у нас хорошие дороги, но работу по благоустройству не останавливаем, особенно в юбилейном году. Важно, что нацпроект включает не только ремонт дорог, но и установку светофоров, замену дорожного ограждения, искусственное освещение, капитальный ремонт или оборудование автобусных остановок. Особое внимание обращаем на качество выполненных работ, если оно будет неудовлетворительным, исполнители должны исправить всё за свой счет», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В 2021 году запланировано отремонтировать автодороги регионального значения: Панфилово – Крапивинский – Борисово, Кемерово – Елыкаево – Старочервово, Кемерово – Яшкино – Тайга, Усть-Серта – Листвянка – Усть-Колба и другие. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, ведущей к горнолыжному курорту «Шерегеш».

В Кемерове дорожные работы по нацпроекту идут уже на 10 объектах. На этих участках подрядчики завершили фрезерование проезжей части и устройство выравнивающего слоя, приступили к работе по демонтажу и устройству бортового камня.

В Кемеровском муниципальном округе отремонтируют улицу Полевая в селе Березово, ул. 3-я Рабочая в поселке Металлплощадка, и ул. Школьная в селе Елыкаево, а также автодороги по ул. Хвойная и Светлая в деревне Сухово.

В Новокузнецке завершается ремонт дороги по улице Транспортная, на которой особенно интенсивное движение. На участке от ул. Запорожской до кольца «Вертолетная площадка» уложено 8,3 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия, затем будут приведены в порядок обочины, на дороги нанесут разметку. Дороги, которые примыкают к участку, ранее также отремонтировали по нацпроекту. Изношенное дорожное покрытие снимают на кольцевых развязках Павловского – Ноградская и Строителей – Ноградская – Хлебозаводская. В ближайшее время начнется ремонт на Кузнецком мосту.

Напомним, в 2020 году Минтранс РФ в рамках дорожного проекта ввел программу содействия обновлению пассажирского транспорта в регионах. Кузбасс вошел в число первых 12 субъектов – участников. Благодаря нацпроекту в 2020 году в Кузбасс поступило 25 экологичных комфортных автобусов, еще 15 поступит в 2021 году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.