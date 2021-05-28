Компьютерные томографы поступили в больницы Новокузнецка и Прокопьевска на средства регионального бюджета в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«В процессе лечения огромное значение имеет ранняя диагностика заболевания, поэтому в рамках модернизации медицинских учреждений региона акцент делаем на приобретении диагностического высокоточного оборудования. На компьютерные томографы для Новокузнецка и Прокопьевска из областного бюджета направили более 60 миллионов рублей, всего на модернизацию в этом году запланировано свыше 2 миллиардов рублей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В рентгенологическом отделении Новокузнецкой больницы №29 ввели в эксплуатацию новый мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью более 31 млн рублей. Система будет работать в хирургическом корпусе № 1. Как отмечают специалисты, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) намного чувствительнее и информативнее обычной рентгенографии. Получаемые снимки воспроизводятся в трехмерном изображении, что дает полную картину о состоянии исследуемой области и позволяет врачам с высокой точностью диагностировать заболевания практически всех органов и систем организма человека. На аппарате круглосуточно будут проводить исследования больным в стационаре и пациентам поликлиник больницы. Всего на нем смогут проходить обследования около 15 человек в день.

Еще один новый компьютерный томограф поступил в рентгенологическое отделение Прокопьевской городской больницы. Он пришел на замену технике, функционировавшей на протяжении 10 лет. Аппарат стоимостью 29 млн рублей введен в эксплуатацию на базе рентгенологического отделения №1. В кабинете, где располагается аппарат, и пультовой сделали косметический ремонт. Пока среднесуточная нагрузка на аппарат составляет 15 обследований, в перспективе количество превысит 20 обследований в сутки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.