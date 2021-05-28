В год 300-летия Кузбасса обновится любимое место для прогулок жителей Междуреченска. По просьбе горожан в порядок приведут более 6 км прогулочной зоны вдоль реки Уса.

Дамбу отремонтируют на средства из городского бюджета, к участию приглашают и спонсоров. Стоимость работ составит более 38 млн рублей.

На первом этапе работ подрядчики делают траншеи для прокладки новых коммуникаций. Затем на участке заменят асфальт, установят новые скамейки и светильники. Также проект предусматривает две смотровые площадки, лестницы и пандусы для маломобильных групп населения.

В 2019 году ремонт был выполнен на Западном участке набережной. Тогда же прозвучали просьбы от жителей о преобразовании в Восточном районе города.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.