Медицинские организации Кузбасса получили 32 новых автомобилей «УАЗ» и «УАЗ Патриот» высокой проходимости. Технику общей стоимостью 31 млн рублей закупили в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Здоровье населения во многом зависит от работы участковых врачей и фельдшеров, к ним люди обращаются в первую очередь. Новые автомобили улучшенной проходимости позволят оказывать необходимую первичную помощь своевременно даже в отдаленных территориях», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Технику будут использовать больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы, расположенные в сельских территориях или городах численностью населения до 50 тысяч. На новых автомобилях врачи и фельдшеры будут выезжать на вызовы к пациентам в отдаленные населенные пункты.

Из 27 автомобилей «УАЗ Патриот» стоимостью свыше 900 тысяч рублей каждая по шесть поступили в Беловский район и Промышленновский округ, четыре – в Таштагол, по две машины направлены в Осинники, Яйский, Крапивинский и Ленинск-Кузнецкий округа, по одной – в Кемеровский, Гурьевский округа и Мыски.

По два автомобиля «УАЗ» направлены в Промышленновский округ и Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1, еще один «УАЗ» поступил в Яйскую районную больницу. Стоимость каждой машины – около 890 тыс. рублей.

Напомним, в январе 2021 года по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения кузбасские медорганизации получили 19 автомобилей общей стоимостью почти 16 млн рублей. В этом году планируется поступление еще 54 машин.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.