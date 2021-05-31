К 300-летию Кузбасса в Ленинске-Кузнецком отремонтировали гимназию № 18

Работы проведены по губернаторской программе «Моя новая школа». Это был первый капитальный ремонт в здании 1967 года постройки. Сейчас гимназия №18 не уступает по оснащенности современным школам. На переоснащение образовательного учреждения из областного бюджета направили более 250 млн рублей.















«Это второе образовательное учреждение в Ленинске-Кузнецком, которую мы обновляем по региональной программе «Моя новая школа». В 2020 году отремонтирована крупнейшая в городе школа №8. В юбилейный для Кузбасса 2021 год вторую жизнь получила гимназия №18. Следующий учебный год здесь начнут 966 ребят. Сейчас для них созданы условия, чтобы на современном уровне изучать обязательные предметы и заниматься в студиях по интересам», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Частичная перепланировка, проведенная в здании, позволила решить проблему с нехваткой помещений. Теперь помимо учебных кабинетов, которые оснащены как цифровые мини-лаборатории, есть лазерный тир, тренажерный зал, кабинет технологии для девочек, профориентационный центр, собственная студия новостей. Увеличена площадь кабинетов ОБЖ, ИЗО, появился кабинет педагога-психолога.

Преобразились фасад школы, крыльцо, холл, столовая, конференц-зал. Поскольку гимназия расположена на улице Пушкина, в дизайне помещений и ее территории прослеживаются пушкинские мотивы – поэтические зоны, читальные скамейки и другие архитектурные формы.

У школы уложили новый асфальт, озеленили участок. Пришкольная территория поделена на пять тематических площадок. Оснащение рассчитано на школьников разного возраста. Есть футбольное поле, волейбольная площадка, сектор воркаута, площадка для изучения ПДД, детский игровой городок, место для проведения мероприятий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.