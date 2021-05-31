Жители области награждены медалями «300-летие образования Кузбасса»

Медаль «300-летие образования Кузбасса» учреждена в честь 300-летия начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Награда вручается за большой вклад в развитие области, повышение значимости Кузбасса как промышленного, культурного, образовательного и туристического центра, за заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.











Первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин от имени губернатора Кузбасса Сергея Цивилева поздравил ленинск-кузнечан с наступающим юбилеем региона. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, его социально-экономическое развитие, высокую гражданскую ответственность медали «300-летие образования Кузбасса» получили 90 жителей города – руководители и работники учреждений образования, культуры, социальной защиты, спорта, религиозных конфессий, общественные деятели, сотрудники промышленной отрасли.



По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, награды работникам банковской системы вручил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко. Он отметил, что от эффективного функционирования финансового рынка во многом зависит инвестиционное и социально-экономическое развитие региона. Компании банковского сектора финансируют инвестиционные программы и проекты в строительстве, нефтеперерабатывающей и угольной отраслях, сельском хозяйстве, в сфере образования и здравоохранения, цифровизации региона, развитии дорожной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса» получили сотрудники и ветераны кредитных и страховых компаний, внесшие значительный вклад в развитие финансового рынка Кузбасса.



«Финансовые организации даже в острый период пандемии обеспечивали бесперебойную работу, своевременно реагировали на введенные федеральным правительством антикризисные меры поддержки пострадавших отраслей. Благодаря квалифицированной и оперативной работе сотрудников кредитных организаций предприниматели Кузбасса смогли сохранить рабочие места и продолжить свою финансово-хозяйственную деятельность», – подчеркнул Сергей Ващенко.



В числе награжденных – ветераны отрасли, стаж работы которых в банковском секторе около 40 лет. Так, под руководством Валерия Кузнецова еще в советское время реализовывались прорывные проекты — перевод автоматизированной обработки банковской информации в вычислительный центр Кузбасса. Нелли Морозенко стояла у истоков создания банковской системы региона и внесла большой вклад в развитие и продвижение финансовых услуг на региональном рынке.



В Кемерове юбилейными медалями «300-летие образования Кузбасса» наградили 70 жителей Рудничного района. В их числе активисты ветеранского движения, медики, работники почты, учреждений культуры и спорта, сотрудники музеев, горняки, транспортники, коммунальщики, социальные работники, педагоги.

Гостям праздника показали фильм о Кузбассе, работники творческих коллективов областного центра подготовили концертные номера, отражающие историю Кузбасса и Кемерова. Всего медаль получат более 500 кемеровчан.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.