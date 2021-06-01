Губернатор Сергей Цивилев провел для школьников экскурсию по зданию правительства

В преддверии 1 июня, Дня защиты детей, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел экскурсию для учеников-участников акции #людикузбасса300, в рамках которой нужно записать и опубликовать в соцсетях короткий ролик о том, что связывает их близких и друзей с Кузбассом.













Губернатор провел ребят по коридорам здания правительства, показал коллекцию минералов и полезных ископаемых, добытых в Кузбассе, картины, зал заседаний. Одними из первых дети увидели редкий экземпляр специального выпуска советского журнала «СССР на стройке» за февраль 1935 года. Он полностью посвящен Кузбассу, большим стройкам и людям, которые здесь жили и работали.



В кабинете Сергей Цивилев показал детям проект музейно-театрального комплекса культурного кластера, а также дал мини-интервью. Так, школьники спросили главу региона, где он берет силы, чтобы работать 24 часа в сутки.



«Я на сон время все-таки нахожу, иначе бы я упал. Есть один способ, раскрываю секрет этого способа, он очень прост: я сейчас не просто вам провожу экскурсию, я от вас получаю силу. Я смотрю, что вам это все нравится, а я стараюсь делать, чтобы вам понравилось. Значит, у меня получается, я вижу от вас обратную реакцию, что вы довольны», – сказал губернатор Сергей Цивилев.



На вопрос о том, какие места в Кузбассе нравятся главе региона больше всего, он отметил, что больше всего он любит удивительную природу края, особенно реки и горы.



Сергей Цивилев также рассказал школьникам об его главной мечте – чтобы Кузбасс стал одним из самых комфортных и развитых регионов страны.



Акция #людикузбасса300 приурочена к празднованию 300-летия региона и продолжается, принять участие в ней может каждый житель Кузбасса.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.