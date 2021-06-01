В связи с несчастным случаем на Алтае, когда на батуте пострадали дети, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил срочно проверить все подобные детские аттракционы в регионе. Контроль за исполнением поручения губернатор возложил на своего первого заместителя – председателя Правительства Кузбасса Вячеслава Телегина.

«Безопасность детей – основное в нашей общей работе. Чтобы не допустить подобные несчастные случаи на территории Кузбасса, необходимо срочно организовать комиссии для проверки соблюдения правил эксплуатации такого оборудования», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

К проверкам требований эксплуатации спортивного оборудования и правил техники безопасности при установке батутов привлечены правоохранители и надзорные органы.

Напомним, 30 мая в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырехлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. По предварительной версии батут не был закреплен должным образом и не выдержал давления воздуха. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение.

Все уличные батуты в Кузбассе проверят до 4 июня. Главы муниципалитетов будут нести личную ответственность за безопасность аттракционов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.