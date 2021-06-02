XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Делегация Кузбасса во главе с губернатором Сергеем Цивилевым примет участие в пленарном заседании, а также проведет ряд встреч и переговоров.

В рамках форума планируется подписание соглашений между администрацией правительства Кузбасса, промышленными предприятиями региона и инвесторами.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года – под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.