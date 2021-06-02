В Кузбассе завершилось онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое проходило в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно было с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Свои голоса за объекты благоустройства отдали 288780 кузбассовцев. Активнее всех стал Новокузнецк – участие приняли более 70 тысяч жителей города, в Кемерове проголосовали почти 68,4 тысячи человек. В отборе участвовали 105 объектов в 19 муниципалитетах.

По итогам онлайн-голосования 45 объектов в регионе, которые набрали наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году. Так, в Кемерове лидером по числу голосов стал бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Юрия Двужильного, за его благоустройство проголосовало около 12,5 тыс. кемеровчан.

В Новокузнецке лидером голосования стал ремонт пешеходного тротуара по проспекту Запсибовцев, за него проголосовало 11,6 тыс. человек. Более 10 тыс. жителей Прокопьевска отдали свои голоса за 3-й этап благоустройства Тырганского парка. В Белове более 8 тыс. человек проголосовали за сквер стадиона «Грамотеинский». В Киселевске около 12,5 тыс. жителей поддержали проект благоустройства аллеи Шахтеров по ул. Мира.

Информацию о всех победивших объектах можно узнать на официальных страницах администраций муниципалитетов, участвовавших в голосовании.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.