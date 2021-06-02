2 июня губернатор Сергей Цивилев принял участие в работе первого Всероссийского форума «Вектор детства», который проходит в Кузбассе. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Правительства Кемеровской области. Форум проходит 1–2 июня, в первый день в мероприятиях приняли участие более тысячи детей.

Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил президент России Владимир Путин. «Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», – говорится в телеграмме главы государства.

«Сегодня здесь, в Кузбассе, точка притяжения экспертов, специалистов со всей страны – профильные ведомства, родители, дети, представители различных структур, уполномоченные по правам ребенка. Мы определяем конкретные задачи, что нужно решить, а результатами станет помощь семье, детям. Она должна быть комплексной, и идеи мы черпаем в том числе и в тех региональных находках, которые видим на территории Кузбасса, например, что касается семей с особенностями развития, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Порой эти идеи становятся фундаментом федеральных решений. Этой чудесной встречи, подготовленной Кузбассом, хватит на целый год, чтобы вдохнуть силы в те решения, которые здесь приняты», – сказала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

В пленарном заседании, посвященном приоритетам в сфере защиты детства, приняли участие губернатор Сергей Цивилев, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов, директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.

Также в форуме участвуют представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, уполномоченные по правам ребенка из 85 регионов России. Таким образом федеральный центр в очередной раз демонстрирует свою поддержку губернатору Сергею Цивилеву, а также заинтересованность во всестороннем развитии Кузбасса.

«Наша важнейшая задача – сделать нашу страну самым любимым, самым родным и самым значимым в жизни местом для детей. В этом году мы отмечаем 300-летие образования Кузбасса, и важно, что первый в стране форум, посвященный самому главному, что у нас есть, – детям, проходит у нас. В регионе проводится последовательная работа, направленная на улучшение жизни каждого кузбассовца. Конечно, особое внимание уделяем детям, от них зависит наше будущее. В Кузбассе активно строятся новые детские сады, школы, создаются все условия для всестороннего развития, учебы и отдыха детей. Мы строим ради наших детей, только они наполняют все эти здания радостью, счастьем, детским смехом», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как отметил губернатор, с начала 2019 в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демография» построили 15 новых детских садов, до конца 2021 года будет готово еще 15. Также построено 5 новых школ, до конца юбилейного года будет еще 9. Параллельно ведется капитальный ремонт старых школ, благодаря чему их оснащение не уступает школам Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого в регионе создана специальная программа «Моя новая школа». Таких обновленных школ в Кузбассе уже 20, еще 8 преобразятся до конца 2021 года. Проект каждой из них подготовлен совместно с родителями и учениками.

Особенностью форума стало активное участие в программе детей. Глава региона подчеркнул, что обязательно нужно ввести в школах уроки ораторского мастерства. Во всех школах, которые строят и ремонтируют в Кузбассе, для ребят создают возможности на самом современном оборудовании вести передачи, записывать ролики о своей жизни, успехах, друзьях, о родном регионе и стране.

Глава региона вместе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой также посетили творческие площадки, которые работают у ледового дворца «Кузбасс». Для ребят и родителей здесь организовали игры и спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, мастер-классы – например, создание мультфильмов, занятия робототехникой или тестирование детей для выявления у них предрасположенности к занятиям определенными видами спорта. На большом экране транслируют популярные мультфильмы, малышей развлекают аниматоры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.