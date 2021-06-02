Соглашение о создании Центра ядерной медицины в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума подписали заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов и председатель правления Медицинского института им. Сергея Березина (МИБС) Аркадий Столпнер. Документ стал подтверждением предварительной договоренности о развитии ядерной медицины в регионе, которую губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Аркадий Столпнер заключили осенью 2020 года в Москве.

«К 300-летнему юбилею Кузбасс совершает рывок в развитии, модернизируем все сферы. Особое внимание уделяется здравоохранению, ведь от возможности оказания высокотехнологичной медпомощи зачастую зависят жизни людей. Важно, что в регион активно вкладываются частные инвесторы, это означает, что они понимают значимость Кузбасса для страны и видят потенциал его развития», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

МИБС обязуется инвестировать более 650 млн рублей в проектирование и строительство будущего центра, в оснащение современной медицинской техникой, а также в подготовку медицинского персонала. Планируемая мощность центра – более 4 тысяч исследований ПЭТ-КТ в год.

Правительство Кузбасса, в свою очередь, окажет содействие в подборе и предоставлении МИБС земельного участка или здания, которое можно реконструировать под Центр ядерной медицины в Кемерове. Руководство региона также поможет в решении вопросов, касающихся транспортной и инженерной инфраструктуры.

После ввода объекта в эксплуатацию жители Кузбасса смогут проходить высокотехнологичное исследование бесплатно в рамках государственной программы ОМС.

Напомним, 2 марта 2021 года президент России Владимир Путин поручил до конца месяца утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Уже 6 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в Кемерове подписал итоговый документ. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят рекордную для региона сумму – 51 млрд рублей.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – современный высокотехнологичный метод лучевой диагностики, дающий возможность выявить патологию с помощью биохимических изменений в тканях организма. Метод отличается 90-процентной точностью и показан в 60% случаев вновь выявляемых онкологических заболеваний. ПЭТ-КТ широко применяется не только в онкологии, но и в диагностике болезней сердца, головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера, нарушения мозгового кровоснабжения.

Ближайшие к Кузбассу центры ПЭТ-диагностики построены МИБС в Новосибирске, Томске и Барнауле. Есть отделение в Новокузнецке, но объемов исследований, проводимых в нем, недостаточно для жителей региона, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) создан в 2003 году. Он включает в себя федеральную сеть – 86 центра МРТ в 61 городе РФ и Армении; онкологическую клинику в пос. Песочный, оснащенную полной линейкой современного оборудования для радиохирургии и стереотаксической радиотерапии; первый в РФ клинический Центр протонной терапии. Центры ядерной медицины МИБС работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Томске, а также строятся в Твери и Перми. Это один из крупнейших частных инвесторов в медицину России: общий объем вложений в реализацию проектов на январь 2021 года составил более 25 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.