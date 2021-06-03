3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель совета директоров инвестиционной компании Gleden Invest Group Александр Клячин подписали соглашение о строительстве в Шерегеше нового горнолыжного комплекса в секторе «Б».

Таким образом, в Кузбасс поступают не только федеральные средства (51 млрд руб. в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года), но и частные инвестиции, которые будут направлены на решение актуальных проблем региона.

«Горнолыжный курорт «Шерегеш» становится одним из самых популярных в стране, в этом сезоне его посетили более двух миллионов туристов. Климат Горной Шории и особый снег («пухляк») привлекают туристов со всей России и зарубежья. Необходимо развивать инфраструктуру, строить дополнительные трассы, гостиницы. В рамках подписанного сегодня соглашения инвесторы планируют вложить в развитие Шерегеша от 5,5 до 8,8 миллиардов рублей, работой на новых объектах будут обеспечены около тысячи человек», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Компания Gleden Invest Group планирует до 2030 года построить горнолыжный комплекс в секторе «Б». Проект включает гостиницы 4*/5* и 3*/4* под брендом «Azimut Hotels», комплекс апартаментов, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания, а также будет построена центральная площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками, общежитие для персонала. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025–2026 гг.

В рамках соглашения правительство Кузбасса берет на себя обязательство по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренных программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Напомним, в марте текущего года комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» вошло в программу социального экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную Правительством Российской Федерации. На развитие курорта будет направлено 3,27 млрд рублей, это позволит создать почти 1 700 рабочих мест. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина комплекс «Шерегеш» станет одним из пилотных проектов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На курорте «Шерегеш» действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок. За время подготовки к 300-летию Кузбасса были построены шесть подъемников, две новые трассы, семь гостиниц и гостевых домов, открылись 18 предприятий, предоставляющих различные услуги. Еще около 30 объектов находятся в стадии строительства.

В планах правительства Кузбасса сделать Шерегеш круглогодичным. За лето 2020 года в Горной Шории отдохнуло рекордное количество гостей – 250 тысяч. В этом году здесь планируют принять еще больше туристов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.