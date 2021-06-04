3 июня в рамках ПМЭФ – 2021 губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель Совета директоров ООО «ФИНГО-Комплекс» Евгений Шевелев подписали соглашение о создании «Филиала Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры по производству индустриальных фильтров» в городе Калтан Кемеровской области.

«Важно, чтобы на кузбасских предприятиях максимально использовалась местная продукция, поэтому мы уделяем особое внимание созданию новых производств. Для выполнения строительно-монтажных работ на заводе, а впоследствии и на выпуске индустриальных фильтров потребуются кадры. Это значит, что в регионе появятся новые рабочие места», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Ориентировочно инвестиции в проект составят 750 млн рублей. В работах по реконструкции завода (собственник приобрел помещение старого предприятия, которое планирует модернизировать) будет занято около 100 человек.

В соответствии с соглашением в реализации проекта планируется задействовать научные, образовательные организации Кузбасса, размещать заказы на программы подготовки, переподготовки кадров в образовательных организациях региона. Также компания намерена привлекать кузбасских поставщиков и подрядчиков.

Правительство Кузбасса будет обеспечивать всестороннюю поддержку реализации проекта, в том числе взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также содействовать подготовке кадров для филиала завода.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.