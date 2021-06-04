В банке вакансий региональной службы занятости заявлено 3,3 тыс. строительных вакансий. Работодатели ищут как сотрудников среднего звена и инженерно-технических специалистов, так и квалифицированных рабочих, которые могут возводить несущие конструкции, заливать бетон, класть кирпичи и выполнять отделочные работы.



В ТОП рабочих профессий, наиболее востребованных на стройках Кузбасса, вошли монтажники (686 вакансий), сварщики (361 вакансия), бетонщики (300 вакансий), машинисты (231 вакансия), штукатуры (225 вакансий), слесари (184 вакансий), каменщики (113 вакансий).



С полным перечнем предлагаемых рабочих мест в строительной отрасли региона можно ознакомиться на главной странице интерактивного портала Минтруда Кузбасса. Более подробную информацию о вакансиях и условиях труда можно уточнить в центрах занятости населения и в кадровых службах конкретных предприятий.



Также на портале Минтруда Кузбасса актуализирован график проведения ярмарок вакансий, в том числе с отраслевой направленностью.



Для восполнения нехватки рабочих кадров, необходимых в экономике региона, служба занятости населения предлагает различные программы обучения и переобучения граждан. Новую профессию можно освоить в период от 1 до 6 месяцев. Подготовка полностью бесплатная, кроме того, есть стипендия. Ежегодно по направлению службы занятости около 1 тысячи человек проходят подготовку по профессиям, необходимым в строительстве.



Начиная с 2021 года кузбассовцы могут самостоятельно подать заявку на обучение на портале «Работа в России» и получить строительные компетенции в рамках национального проекта «Демография». Обучение организовано по стандартам WorldSkills под конкретные рабочие места в строительных организациях Кузбасса. После успешного завершения курсовой подготовки граждане получают «скиллс-паспорт», подтверждающий наличие навыков, соответствующих мировым стандартам и требованиям работодателей Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.