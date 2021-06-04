Сергей Цивилев подписал соглашение о строительстве гостиничного комплекса на территории курорта «Шерегеш»

3 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса на территории курорта Шерегеш.







«Сегодня наша главная цель – сделать самый популярный курорт Кузбасса круглогодичным. Это учитывалось в социально-экономической программе развития региона, которую в марте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соглашение с Cosmos Hotel Group поможет нам добиться поставленной цели в более короткие сроки», – заявил глава региона Сергей Цивилев.

Cosmos Hotel Group намерено вложить в инвестиционный проект гостиничного комплекса «Cosmos Шерегеш» 1,2 миллиарда рублей. Площадь застройки составит от 1,5 до 3 га, сам гостиничный комплекс займет 10 тысяч квадратных метров. Гостиница рассчитана на 200 номеров. Новый гостиничный комплекс позволит создать в Кузбассе дополнительно 120 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2023 году.

Развитие курорта Шерегеш – приоритетная задача в рамках программы развития Кузбасса до 2024 года. За зимний сезон 2020–2021 «Шерегеш» посетило рекордное количество туристов – более 2-х миллионов. О необходимости развития курорта «Шерегеш» 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в рамках Послания к Федеральному Собранию. Кроме того, согласно поручению президента, опубликованному 3 мая, до 1 июля текущего года курорт будет включен в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который находится в стадии разработки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.