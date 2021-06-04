4 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков подписали соглашение о развитии регионального авиасообщения, включая строительство терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке.

«Транспортная доступность – одно из условий успешного развития региона. Чуть больше недели назад мы открыли в Кемерове новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова. Программа социально-экономического развития до 2024 года, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным, включает в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы при поддержке федерального бюджета. Не менее важно теперь построить современный аэропорт в южной столице Кузбасса. Важно, что в это готов инвестировать частный бизнес», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что Кузбассу нужен большой современный аэропорт на юге региона – и для наших жителей, и для российских и зарубежных гостей.

«В январе-феврале 2023 года Новокузнецк будет принимать зимние игры «Дети Азии», на которые прилетят участники из 20 стран мира. В том числе благодаря новому терминалу мы сможем встретить наших гостей на высшем уровне», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новокузнецкий аэропорт «Спиченково», построенный в конце 1960-х годов, является важным региональным и транзитным хабом. К тому же он – ближайший к популярному горнолыжному курорту Шерегеш на юге Кузбасса. В 2021 году в связи с увеличением пассажиропотока туристов число обслуживаемых авиарейсов здесь увеличилось почти вдвое, мощностей старого терминала стало не хватать. Для дальнейшего развития Кузбасса как туристического и крупного промышленного региона требуется полная модернизация аэропорта. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев привлек к решению проблемы крупный бизнес, новый терминал в Новокузнецке будет полностью построен на средства частного инвестора.

«Для нашей группы сегодня ключевой приоритет – развитие территорий, где расположены наши предприятия и живут наши сотрудники. Мы хотим создать комфортные условия не только для работы, но и для проживания за счет обновления инфраструктуры – социальной, культурной, спортивной, бытовой и, конечно, транспортной. Мобильность и свобода передвижений обеспечивает привлекательность региона не только с точки зрения инвестиций, но, что особенно важно, для привлечения молодых кадров, которые мы стремимся развивать в Сибири», – отметил руководитель энергетического бизнеса En+Group Михаил Хардиков.

Сейчас идет процесс проектирования и подготовки площадки на территории аэропорта. Ориентировочный срок завершения строительства нового аэровокзального комплекса – январь 2023 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.