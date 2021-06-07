4 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума правительство Кузбасса и АО «Группа компаний «Эталон» заключили соглашение по реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Документ подписали губернатор Сергей Цивилев и президент компании Геннадий Щербина.

«К 300-летию перед нами стояла глобальная задача – преобразить регион, сделать его комфортным для жителей. Прежде всего, это касается строительства домов и создания необходимой инфраструктуры. Можно сказать, что это получилось, за время подготовки к юбилею уже построено 209 многоквартирных домов. До конца года планируем завершить работы еще на 90 объектах. Однако после 6 июля развитие не остановится, и сегодняшнее соглашение – задел на будущее. Важно, что наряду с федеральными вложениями в обновление региона привлекаем частные инвестиции. Это позволяет оперативнее выполнять задачу по строительству нового Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Соглашение включает строительство многоквартирных жилых домов в Кемерове и Новокузнецке, общий объем инвестиций составит 20,5 млрд рублей.

В областной столице планируется возведение жилых домов общей площадью около 110 тыс. кв.м. в микрорайоне № 65. Инвестиции составят около 5,5 млрд рублей.

В Новокузнецке ГК «Эталон» планирует построить жилые дома в микрорайоне № 6. Площадь застройки составит 300 тыс. кв.м., общий планируемый объем финансирования – 15 млрд рублей.

В свою очередь, правительство Кузбасса будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционного проекта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.