4 июня на Петербургском международном экономическом форуме озвучили результаты ежегодного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Кузбасс вошел в число лучших субъектов РФ, заняв вместе с группой регионов 12 место. Он стал единственным регионом Сибири, вошедшим в список лидеров рейтинга.

Оценка показателей ранжируется в рамках категорий групп А, В, С, D, Е – от наилучшей к наихудшей.

Нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает в себя четыре направления оценки – регуляторная среда (процедуры для бизнеса), инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Так, по результатам рейтинга, в Кузбассе одни из лучших в стране условия подключения к электрическим сетям. Среднее время подключения составляет 36 дней (лучшей показатель по России – 33 дня), а количество процедур – 4,4. Также высокий показатель по среднему времени регистрации прав собственности – 8 дней.

По результатам опросов кузбасские предприниматели высоко оценили качество дорог и телекоммуникаций в регионе – эти показатели также в лучшей группе рейтинга. Кроме того, бизнесмены дали более высокую оценку объектам инвестиционной инфраструктуры – показатель из группы D перешел в группу B.

Также существенная динамика в группе «Эффективность постановки земельного участка на кадастровый учет», где произошло улучшение по всем показателям. Так, предприниматели выше оценили деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет (показатель из группы D перешел в группу B), отметили существенное сокращение времени постановки на кадастровый учет – 34,6 дня (группа С), сокращение количества процедур до 2,8.

В рамках оценки эффективности работы организационных механизмов поддержки бизнеса предприниматели Кузбасса по итогам 2020 года выше оценили работу Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе (показатель в группе В). Также произошла положительная динамика в группе «Качество и доступность финансовой поддержки»: вырос показатель «Доля региональных налоговых льгот», возросла оценка мер государственной поддержки (оба показателя из группы D повысились до группы C).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.