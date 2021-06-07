У регионального медиахолдинга «Кузбасс», который объединяет телеканалы «Кузбасс Первый HD», «Десятка», радиостанцию «Кузбасс FM», газеты «Кузбасс» и «Комсомольская правда в Кузбассе», появился свой талисман – горностай, созданный кемеровской художницей Анастасией Матяш.

Правда, пока у него нет имени. Но вы можете его придумать!

Для этого региональный медиахолдинг «Кузбасс» объявляет конкурс, который будет проходить в 2 этапа.

На первом этапе, с 7 по 14 июня, любой читатель может прислать свой вариант имени на адрес электронной почты: konkurs@rmhkuzbass.ru. Не забудьте указать в письме ваш телефон для связи. Обратите внимание: если два человека предложат одно и то же имя, его автором будет считаться тот, чьё письмо придёт раньше.

На втором этапе, с 15 по 23 июня, имена будут опубликованы на портале газеты «Кузбасс», где и пройдёт голосование. Мнение читателей определит, какое имя будет носить талисман медиахолдинга.

Победитель, конечно же, получит хорошие призы от регионального медиахолдинга «Кузбасс»!

Источник: газета «Кузбасс».