Сезон дорожных работ в разгаре. Губернатор и его заместители держат ситуацию в муниципалитетах на контроле. Сегодня на аппаратном совещании правительства Кузбасса заслушали доклады некоторых глав. Обсудили проблемные вопросы и предложения по их решению.



«До празднования 300-летия Кузбасса осталось 29 дней. Все дорожные работы должны быть завершены в начале июля, до юбилейных торжеств, чтобы люди почувствовали праздник, города встретили 300-летие Кузбасса с новыми отремонтированными дорогами», – отметил первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.



Глава Прокопьевска Андрей Мамаев доложил, что сроки дорожных работ в городе несколько затянулись, в связи с тем, что красноярский подрядчик, с которым был заключен первоначальный контракт, недобросовестно подошел к выполнению обязательств и был заменен на местного. На сегодняшний день произведен ямочный ремонт особо проблемных участков протяженностью почти 50 км. Сейчас в Прокопьевске работает четыре дорожные бригады, с 10 июня приступят ещё две. К началу июля планируют обновить ещё 29 км дорожного полотна.



Глава города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что к дорожным работам в городе приступили 20 апреля, уже отремонтировали 3,5 км автомагистралей, всего будет сделано 11,7 км.



Глава Киселевска Максим Шкарабейников сообщил, что в 2021 году автодорог в городе отремонтируют в четыре раза больше, чем в прошлом. Город принимает областные торжества Дня шахтера–2021, поэтому обновлению дорожных объектов – особое внимание. Как отметил Максим Шкарабейников, уже на этой неделе в городе будет полностью завершен ямочный ремонт 4,7 км. Всего будет отремонтировано 9 км городских магистралей. Кроме того, за счет договоров о социально-экономическом партнерстве с предприятиями удалось привлечь более 45 млн рублей внебюджетных средств и дополнительно капитально отремонтировать улицы в поселках Подземгаз, Ускат и центре города. В частном секторе в порядок приведут 512 улиц, сейчас идет отсыпка щебнем и грейдеровка. Для повышения безопасности на дорогах города вдоль пешеходных тротуаров установят более 2 км перильных ограждений. В городе заменили на энергосберегающие светодиодные 4355 уличных светильников. В этом году поменяют 27 опор освещения по улице Титова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.