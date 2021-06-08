Авиапредприятие собирается повысить эффективность и скорость обслуживания воздушных судов перед отправкой за счет внедрения технологий «бережливого производства». После открытия нового терминала, который был запущен в мае текущего года, в аэропорту ожидается увеличение числа авиарейсов и рост пассажиропотока. Оптимизация процесса поможет организовать работу аэропорта максимально эффективно.



«Перед кемеровским аэропортом стоит задача повысить качество обслуживания пассажиров и сократить время обслуживания воздушных судов. Бережливые технологии на сегодня являются действенным инструментом для этого. Опыт предприятий-участников нацпроекта в Кузбассе показывает, что уже за полгода работы по принципам бережливого производства производительность на пилотных участках вырастает более чем на четверть», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.



При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) коллектив предприятия детально проанализирует работу всех специальных служб аэропорта, которые производят технический осмотр самолетов, их заправку, посадку пассажиров, загрузку багажа. По итогам проведенного аудита будут выявлены и ликвидированы основные причины, по которым происходят потери времени и трудовых ресурсов. За счет применения бережливых технологий процесс подготовки воздушных судов к полетам станет быстрее и эффективнее.



Сотрудники аэропорта пройдут обучение у экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Из числа работников подготовят внутренних тренеров, которые в перспективе будут делиться навыками бережливого производства с коллегами и внедрять новые подходы к работе на других производственных участках.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.