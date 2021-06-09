Наградой в юбилейный для региона год отметили еще 177 человек. Это ветераны, работники учреждений образования, медицины, культуры и спорта, промышленных предприятий и ЖКХ, транспорта и торговли, активисты.

В Кемерове в ДК им. 50-летия Октября наградили 116 жителей Кировского района. С наступающим юбилеем региона от имени губернатора Кузбасса Сергея Цивилева присутствующих поздравила заместитель губернатора Ольга Турбаба.

Так, заслуженную награду получил руководитель народного коллектива городского хора «Ветеран» им. В.Н. Алексеева Валерий Кобышев. Он с 1997 года возглавляет творческое объединение, удостоенное диплома международного конкурса «Хоровое вече Сибири», золотого диплома фестиваля «Поющий край», ставшее лауреатом международных конкурсов «Рождественские огни» и фестиваля конкурса «Дарование» в Санкт-Петербурге. Кроме того, медаль вручили Ольге Федяевой, руководителю хора ветеранов «Сударушка» и Надежде Козловой, члену союза журналистов РФ, руководителю народного хора «Серебряная луна».

Также награду вручили Марии Федоровне Логачевой – ветерану педагогического труда. Ее общий трудовой стаж составляет 65 лет. Она успела поработать в разных школах Кемерова, однако основная часть жизни ее связана со школой № 11 Кировского района. В настоящее время Мария Федоровна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно участвовать в общественной жизни района. Она ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, выступает перед учащимися школ на «Уроках города», в музеях и библиотеках. В течение пяти лет в школе № 11 под руководством Марии Федоровны ветераны педагогического труда осуществляют проект «Бабушкина школа» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

Награждения кемеровчан юбилейной медалью пройдут во всех районах города. В целом медаль «300-летие образования Кузбасса» получат более 500 жителей областного центра.

В Анжеро-Судженске медаль «300-летие образования Кузбасса» вручили 61 человеку. Среди награжденных – майор полиции, начальник отделения по раскрытию квалифицированных мошенничеств и дистанционных преступлений Алексей Попов. Он рассказал, что ощущает себя очень прочно связанным с Кузбассом, потому что здесь родился, вырос, живет и работает на благо города и региона.

Медаль получила заведующая столовой Нина Моисеенко: «Я всю жизнь связана с Кузбассом, люблю свой регион, свой родной Анжеро-Судженск! Я поздравляю всех жителей региона с 300-летием Кузбасса, а анжеросудженцев еще и с юбилеем города!».

Коренная жительница Анжеро-Судженска, заместитель директора по воспитательной работе школы №12 Ирина Конакова рассказала, какие изменения, произошедшие за 3 года, ее радуют. Например, многофункциональная спортивная площадка, которая появилась в прошлом году на территории школы и стала «центром притяжения» детей и подростков всего района.

Напомним, учрежденная в этом году юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса» вручается самым достойным жителям региона – за большой вклад в развитие области, повышение значимости Кузбасса как промышленного, культурного, образовательного и туристического центра, за заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.