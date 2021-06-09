Подрядчики приступили к бетонным работам на стройплощадке основного здания. Специалисты заранее подготовили опалубку и выполнили связку арматуры на площади более 700 кв. м, чтобы провести заливку плиты основания сразу большими объемами – единовременно 600 кубометров, как требует технология.



«Глобальная реконструкция очистных сооружений – важнейший этап развития Шерегеша. Старая станция, построенная в 1974 году, была рассчитана на переработку всего 8 тысяч кубометров стоков. Новые очистные строим с учетом дальнейшего роста курортной зоны, запуска новых туристических комплексов с круглогодичной эксплуатацией. Стоимость проекта – более 1 миллиарда рублей, в том числе свыше 485 миллионов – из федерального бюджета. Ввод объекта запланирован до конца 2022 года», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



В общей сложности площадь зданий очистных сооружений составит 2,3 тыс. кв. м. Для их возведения потребуется 1,6 тыс. т арматуры, порядка 10 тыс. куб. м бетона особо прочной марки. На месте строительства подрядчик запустил бетонно-растворный узел, который позволяет готовить смесь необходимых параметров и исключает необходимость доставки большого количества раствора с ближайшего бетонного завода, который находится в 150 км от Шерегеша.



Строящийся комплекс будет включать химическую и бактериологическую лаборатории и сможет принимать и перерабатывать до 20 кубометров нечистот в сутки.

Сейчас на объекте завершены вспомогательные сооружения – временная канализационная насосная станция, трансформаторная подстанция, котельная, пожарный резервуар и другие. На осень запланирован монтаж технологического оборудования, чтобы в феврале 2022 года начать пуско-наладочные работы.



Напомним, что реконструкция объекта началась осенью 2020 года. Очистные сооружения обеспечивают прием и переработку канализационных стоков не только из поселка, но и курортной зоны горы Зеленой.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.