Эксперты ведущих компаний мира принимают участие в конференции EdCrunch в Кемерове

9 июня в рамках международной конференции по новым технологиям в сфере образования EdCrunch Kuzbass прошли мастер-классы, кейс-сессии, дискуссии с участием ведущих мировых и российских экспертов.











В школе №78 прошла экспертная дискуссия «Инновационные практики в дошкольном образовании Кузбасса: от мировых трендов до авторских проектов». Ее модератором выступила директор Центра развития ребенка – детского сада №155 г. Кемерово Ольга Григорьева. Участники обсудили лучшие инновационные практики дошкольных образовательных организаций Кузбасса и рассмотрели многолетний разноуровневый опыт, который обеспечивает долгосрочное развитие системы дошкольного образования в регионе. Еще одной темой площадки стала защита детства и семейных отношений в цифровом веке. Ее обсудили выпускница Стэнфордского университета, основатель школы «Кидстарт» и проекта KIDCOIN Елизавета Каширина, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Галина Солдатова и другие эксперты. Они рассуждали, как найти баланс между пользой гаджетов и «побочными эффектами» цифровизации общества в процессе воспитания детей.

IT-офис Goodline стал площадкой для проведения мастер-классов. Международные эксперты в режиме онлайн рассказали об актуальных направлениях в образовании, а также дали практические советы. К примеру, автор методики использования The Google Infused Classroom, сертифицированный инноватор Google (США) Холли Кларк рассказал об эффективных способах оценки обучения и прогресса студентов. Доктор психологии, основатель и президент Ассоциации игровых психотерапевтов Израиля Сюзи Каган научила правильно играть с детьми в цифровом веке, а преподаватель и консультант по критическому мышлению, сооснователь и директор Института практической философии в Париже (Франция) Изабель Мийон дал советы, как построить диалог с детьми в начальной школе.

Площадка офиса «Сбера» была посвящена гибридному образованию. Слушатели тематической кейс-сессии изучили опыт педагогов-практиков, которые уже внедрили гибридные форматы в учебный процесс. Экспертами выступили руководитель направления регионального развития международной школы программирования и математики «Алгоритмика» Вера Локтионова, автор проекта по созданию открытого образовательного пространства гибридного формата «IT-песочница» Ольга Мельникова, директор по связям с университетами в Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» Сергей Марданов, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» Сергей Веременко и другие.

На площадке Центра опережающей профессиональной подготовки прошел мастер-класс «Онлайн-бакалавриат и онлайн-магистратура: актуальный ответ на новые вызовы». Вместе с заведующей кафедрой цифровизации образования, директором Института онлайн-образования Финансового университета при Правительстве РФ Галиной Можаевой слушатели определили роли и задачи преподавателя, оценили потенциал онлайн-курсов для основных образовательных программ. На примере онлайн-магистратуры для педагогов «Цифровые образовательные практики и технологии» ознакомились с проектированием онлайн-программ.

В КемГУ организовали панельную дискуссию «На пути модернизации: как открыть и развить предпринимательские таланты в университетской среде» с участием куратора предпринимательской практики студентов группы компаний «ТехноСпарк» (РОСНАНО) Светланы Андреевой, заместителя заведующего кафедрой технологического предпринимательства Московского физико-технического института Вячеслава Чикина, директора Центра предпринимательства Томского государственного университета Виктории Маковеевой, ректора КемГУ Александра Просекова. Также в вузе прошла кейс-сессия «Формирование универсальных компетенций в вузах». В качестве экспертов выступили руководитель лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ Иван Карлов, руководитель общеуниверситетского блока дисциплин soft skills Университета ИТМО Мария Дидковская, начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского государственного университета Надежда Федорова и бизнес-тренер, коуч ICF, карьерный консультант, руководитель Центра развития образовательных технологий «Кузбасский технопарк» Алена Пфетцер.

Мероприятия второго дня конференции, 10 июня, пройдут в Ледовом дворце «Кузбасс». Центральным событием станет пленарное заседание «Равные возможности для всех: роль семьи и цифровых технологий в образовании». В нем примут участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и другие почетные гости.

EdCrunch Kuzbass – международная конференции по новым технологиям в сфере образования. В числе участников конференции в этом году более двух тысяч педагогов и родителей, руководителей образовательных организаций, IT-компаний и корпоративных университетов, HR-директоров и L&D-специалистов, инвесторов и предпринимателей, а также более 100 экспертов из России и других шести стран. Программа включает в себя сессии по нескольким уровням образования: раннее детство, школьное обучение, профессиональное и высшее образование.

Ознакомиться с программой можно по ссылке https://edcrunch-kuzbass.ru/. Мероприятия в зале пленарных заседаний 10 июня можно смотреть онлайн, для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.