В преддверии Дня России главный документ гражданина Российской Федерации и медали «Надежда Кузбасса» получили отличники учебы, активисты общественной деятельности и спортсмены. 11 школьников и их родителей пригласили в открывшийся к юбилею региона ледовый дворец «Кузбасс».

«Сегодня волнительный день в вашей жизни, вы получаете паспорта. Теперь мы все вместе находимся во взрослой команде под названием “Кузбасс”. Сейчас Кузбасс на этапе нового, динамичного развития, вам повезло жить в это время перемен. Это большая радость – видеть, как все вокруг меняется, быть участником этого процесса. Свой первый паспорт вы получаете в этом здании. ЛДК стал символом преобразований, происходящих сейчас в Кузбассе. Старайтесь каждый день работать по максимуму и изменять все к лучшему. Будьте лидерами в любом направлении, какое изберете – спорте, экономике, образовании. И всегда помните, что вы из Кузбасса, а это звучит гордо. И пусть передается из поколения в поколение память о людях, которые жили на территории Кузбасса, делали все для него и гордились им. С праздником вас!», – напутствовал школьников губернатор Сергей Цивилев.

Среди ребят, которые получили паспорт из рук главы региона, была ученица гимназии № 12 Ленинска-Кузнецкого Татьяна Акинина. Она – активист марафона предприимчивости «Кузбасс инженерный», победитель в индивидуальном первенстве в номинации «Юный инженер». В свободное от уроков время Татьяна посещает художественную школу.

Ее земляк Сергей Силкин, ученик гимназии № 18, увлекается проектной и исследовательской деятельностью в области краеведения и истории. Участвует в предметных олимпиадах по технологии, истории, английскому языку. Посещает секцию бокса.

Семиклассница из Кемеровского муниципального округа Дарья Водянникова успевает отлично учиться и заниматься спортом, за что неоднократно получала награды.

Ксения Зыкова – ученица полысаевской школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов. Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, литературе, английскому языку. Активистка школьной детско-юношеской организации «Радуга» – занимается подготовкой акций «Рождество для всех и для каждого», «День здоровья», «Изучаем любимый Кузбасс». Помогает ветеранам и пожилым жителям.

Нестандартный подход к решению проблем демонстрирует 14-летняя жительница Тайги Милана Сумм. Она – настоящий лидер: заняла 1-е место в городской интеллектуально-краеведческой игре «Память навсегда», участница областного слета активистов школьного добровольчества «Альфа Кузбасса» и регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье».

Главы муниципалитетов Кузбасса в честь Дня России также лично вручат паспорта отличившимся ребятам. В торжественной обстановке документ получат 375 подростков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.